Credit: press

I Telescopes hannpo iniziato la loro avventura nel 1987 e l’unica costante è sempre stato Stephen Lawrie.

La formazione della band è in continuo cambiamento, ci possono essere da 1 a 20 membri in una registrazione. I Telescopes hanno inizialmente firmato con la Cheree Records, poi sono passati alla What Goes On Records, dove sono diventati clienti abituali in cima alle classifiche indie prima di ottenere un successo più mainstream firmando con la Creation Records. Ora la loro casa discografica è la Tapete Records e l’ultima uscita è “Halo Moon” del 2024.



La musica dei Telescopes ha costantemente spinto i propri confini, si sovrappone a molti generi seguendo il proprio corso, guidata dall’ispirazione. Il tempo ha dimostrato che la musica della band non solo ha resistito all’ascolto ripetuto, ma rivela anche qualcosa di nuovo ogni volta, un filo conduttore costante in un corpus di lavori altamente influenti che dura da oltre 30 anni.

La band torna, in estate, in Italia per 4 date. Info QUI.

03/07/25 Sezzadio (AL), Cascina Bellaria

04/07/25 Milano, Legend Club

05/07/25 Sogliano al Rubicone, Soglianois Festival

06/07/25 Bologna, Fermento In Villa