Se si pensa alla traiettoria artistica degli australiani Silverchair, è innegabile rimanere colpiti dalla loro straordinaria precocità, giacché tutti i tre componenti all’epoca di “Frogstomp” (album di debutto che oggi andiamo a omaggiare in occasione del trentennale) erano minorenni, essendo nati nel 1979.

Di più, Daniel Johns (cantante e chitarrista), Ben Gillies (batteria) e Chris Joannou (basso) si conoscono dalla scuola primaria e alcuni loro brani inseriti in questo disco videro la luce quando avevano 13-14 anni!

Poi, ovvio, come parametro l’età anagrafica presa da sola potrebbe significare poco in termini di qualità, in fondo da lì a breve sarebbero comparsi sulle scene i fratelli Hanson, i quali, poco più che bambini, scalarono le classifiche di tutto il mondo con la celebre “MMMBop”, ma qui sta il punto, visto che i Silverchair oltretutto presentavano una maturità compositiva e musicale notevole. Ed erano anche delle “belle teste” se consideriamo come si fossero schierati contro la vivisezione e il maltrattamento degli animali, sostenendo diverse cause al riguardo.

Da qui deriva la curiosa dicitura posta nei credits del disco: “durante la registrazione di questo album, non sono stati uccisi lama” (che poi erano gli animali preferiti di Johns).

Insomma, si trattava di un gruppo serio, che fece irruzione nell’industria discografica (quando i dischi si vendevano davvero) nel 1995, cioè in un momento in cui la scena rock era ancora scossa dalla perdita del suo epigono Kurt Cobain, col risultato che tante band sorsero come funghi seguendo più o meno pedissequamente la scia del grunge.

La critica specializzata (giustamente, vien da dire) non fu mai tenera con quelle che parevano operazioni commerciali vere e proprie, ma al centro dell’accusa non finirono mai i Silverchair, per quanto di punti in comune con Nirvana e affini ve ne fossero più di uno, sia dal punto di vista musicale che da quello puramente visivo.

Sarebbe scorretto non evidenziare come la lezione di Seattle fosse stata mandata a memoria dai Nostri, ma nel loro background c’era di più, vista la passione per mostri sacri come Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, ma anche i Faith No More e i Red Hot Chili Peppers, a loro più vicini cronologicamente.

“Tomorrow”, pubblicato a dicembre del ’94 come singolo anticipatore, fece già un gran successo in patria, scalando le charts e attirando in men che non si dica le più grandi major, pronte a contendersi i tre quindicenni.

La deflagrazione su scala internazionale avvenne però, come si può facilmente immaginare, dopo che “Frogstomp” sbarcò negli USA, in una Terra ancora ben ricettiva e sintonizzata su certi suoni intensi e abrasivi.

A un colpo d’occhio era facile farsi rapire da Daniel Johns, capelli biondi oltre le spalle e sguardo angelico (si, proprio come Kurt) ma come detto la musica veniva prima di tutto, e quelle dei Silverchair erano canzoni d’impatto, dal buon tasso melodico ma che per nulla strizzavano l’occhio al mainstream più bieco, e i temi come accennato erano tutt’altro che banali.

Riascoltato oggi, “Frogstomp” pare una felice carrellata di singoli ma questo sottintende in realtà la grande qualità che quelle canzoni emanavano, quasi tutte adatte a rappresentare l’intera opera.

Messi in fila i brani usciti (“Pure Massacre”, “Israel’s Son”, “Shade” e “Findaway” senza tralasciare la già citata “Tomorrow” da cui tutto partì) danno l’idea della caratura della band, che seppe andare oltre Pearl Jam o Soundgarden per creare una bella miscela di rock alternativo, urgente e appassionato.

Il successo di questo capitolo d’esordio fu grande, basti solo sapere che a tutt’oggi “Frogstomp” risulta essere l’album australiano più venduto nel mondo con quasi dieci milioni di copie, superando quindi gli INXS, iconica band della “Terra dei canguri” assai in auge soprattutto nel decennio precedente.

Tempo due anni e Daniel Johns e compagni, ancora baciati da grande ispirazione, daranno alle stampe il seguito “Freak Show”, ancora più coeso e personale, un nuovo successo internazionale. Ma nel cuore di molti fans dei Silverchair, “Frogstomp” avrà sempre un posto d’onore.

Data di pubblicazione: 27 marzo 1995

Registrato: presso “Festival Studios” di Pyrmont (New South Wales, Australia) tra il 27 dicembre 1994 e il 17 gennaio 1995

Tracce: 11

Lunghezza: 44:47

Etichetta: Murmur – Epic

Produttore: Kevin “Caveman” Shirley

Tracklist:

1. Israel’s Son

2. Tomorrow

3. Faultline

4. Pure Massacre

5. Shade

6. Leave Me Out

7. Suicidal Dream

8. Madman

9. Undecided

10. Cicada

11. Findaway