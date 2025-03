Stephen McAll e’ il cantautore dietro al progetto Constant Follower, un progetto che porta avanti aiutato da altri musicisti e che gli ha permesso di mettersi in evidenza con un sound distintivo e personale.

La storia di McAll è particolare, una violenta aggressione subita in tarda adolescenza lo ha privato di gran parte dei ricordi e costretto a un lungo percorso riabilitativo per recuperare le capacità’ cognitive e quindi anche la possibilità di tornare a una normalità che tra le altre cose gli permettesse di comprendere e leggere.

Una cosa che lo ha aiutato e gli è riuscita è stato imparare a suonare la chitarra, cosa che fa da autodidatta e che lo porta a una scrittura totalmente istintiva e guidata dalle emozioni, una composizione che è un pop folk delicato e introspettivo ingioiellato da arrangiamenti e cori ma che mantiene sempre un’atmosfera quasi sognante e dolcemente rarefatta.

I testi sono personali e poetici nei quali affronta diversi temi con sincerità, tra percorsi di recupero verso la sobrietà come avviene in “Whole Be” uscito come singolo e accompagnato dal un bel video che esprime bene il disagio della condizione, viaggi nella psiche e nella malattia mentale come l’altro singolo “All Is Well” o la title track “The Smile You Send Out Returns To You” che altro non è che una frase che suo padre gli diceva ma anche un invito a come rapportarsi con il prossimo.

Il tutto viene proposto tra linee di chitarra acustica arricchita da arrangiamenti sofisticati, la voce di McAll è intensa e la presenza di cori spesso accompagnano e perfezionano la linea melodica in un album che, se vogliamo proprio trovare un difetto, rimane costantemente malinconico e non ha momenti diversi capaci di alleggerire l’ascolto.

Questo aspetto dell’album in realtà rappresenta anche un elemento capace di caratterizzare la produzione Costant Follower e in un certo senso dare un certa riconoscibilità e quindi ha i suoi lati positivi, “The Smile You Send Out Returns To You” finisce così con essere un album che può colpire l’ascoltatore per la sua intensità ma allo stesso tempo allontanarlo per lo stesso motivo.