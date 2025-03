Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto.

LUCY DACUS – “Forever Is A Feeling”

[Polydor]

indie-rock

Dopo l’ultimo album della Dacus, “Home Video“, il disco in uscita vede la musicista allontanarsi dal mondo dell’adolescenza e assumere un’atmosfera decisamente adulta, arricchita da temi che trattano sessualità e romanticismo. La copertina è un dipinto di Dacus realizzato dall’acclamato artista visivo Will St. John, mentre alla tracklist contribuiscono Hozier, Blake Mills, Bartees Strange, Madison Cunningham, Collin Pastore, Jake Finch e Melina Duterte. Fanno la loro comparsa anche le compagne di band di Boygenius, Phoebe Bridgers e Julien Baker.

THE DARKNESS – “Dreams On Toast”

[Cooking Vinyl]

hard-glam-rock

Il frontman Justin Hawkins dichiara:

Sapete quella cosa quando il respiro di Dio vi solletica l’anima e vi dice di creare? Sì, mi fa ridere… Ma non potete resistere. Dio potrebbe non essere più in forma come una volta, ma dite quello che volete, sa dannatamente bene ciò di cui il mondo ha bisogno … rock dolce rock. E chi siamo noi, semplici mortali di straordinaria abilità, per discutere con il divino? Quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo pensato molto duramente al meglio del meglio, alle canzoni d’élite, alla musica che cambia la vita delle epoche. Poi abbiamo sfornato una dozzina di hit. E queste hit che vi presentiamo qui, che si crogiolano in un aromatico ragù uditivo, servite sui resti carbonizzati dei nostri contemporanei invidiosi… signore e signori, vi presento Dreams On Toast!

DESTROYER – “Dan’s Boogie”

[Merge Records]

indie-folk-rock

Secondo il comunicato stampa, l’album abbraccia l’ampiezza degli stili di Destroyer negli ultimi 25 anni, dal pop widescreen alle canzoni più scarne e spoglie

DEAN WAREHAM – “That’s The Price Of Loving Me”

[Carpark]

indie-rock

“That’s the Price of Loving Me” è il quarto album solista di Dean e il primo per Carpark Records. Pur strizzando l’occhio ai Galaxie 500, l’album si concentra sul passare del tempo. “L’immaginazione è memoria“, osserva Dean, “espande tutto ciò che possiamo ricordare“.

BRYAN FERRY & AMELIA BARRATT – “Loose Talk”

[Dene Jesmond]

indie-pop-rock

“Loose Talk” segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo per Bryan Ferry, un progetto che prende forma tra musica, poesia e arte. Cinquantatré anni dopo l’iconico album di debutto dei Roxy Music, vero e proprio fulmine a ciel sereno, il nuovo lavoro è altrettanto sorprendente e inaspettato. I suoni, le forme e i testi narrati che li accompagnano, lo rendono diverso da qualsiasi altro album precedente dell’artista inglese. Allo stesso tempo, l’atmosfera che “Loose Talk” cattura, affonda pienamente le sue radici nei cinquant’anni di produzione artistica di Ferry.

GREAT GRANDPA – “Patience, Moonbeam”

[Run For Cover]

alt-rock

Con “Patience, Moonbeam”, la band ha realizzato un documento trionfale di ciò che accade quando i tuoi collaboratori diventano la tua famiglia d’elezione. Quando si scopre che crescere e uscire in direzioni diverse non fa altro che avvicinarci. “Siamo tutti come pendoli individuali che oscillano“, dice Dylan, “e ogni tanto entriamo in sintonia per qualche rotazione“. Come la culla di Newton – un dispositivo in cui cinque sfere metalliche fanno click-clack l’una contro l’altra fino a raggiungere la stasi – il quintetto ha trovato il suo allineamento in questa raccolta di canzoni. È valsa la pena aspettare.

UNDEROATH – “The Place After This One”

[MNRK Records]

metalcore

“The Place After This One” rappresenta un nuovo punto di svolta nella loro carriera, unendo elementi di hard rock, sperimentazione elettronica, screamo e cori potenti in un mix che riflette sia il passato che il futuro della band.

MUMFORD & SONS – “Rushmere”

[Universal]

pop-folk

“Sono passati sette anni dal nostro ultimo album, e non vediamo l’ora di condividere la nostra nuova musica con il pubblico” ha detto Marcus Mumford a proposito di “Rushmere”, “Non avevamo fretta, abbiamo aspettato che fosse la musica giusta“.

COCOROSIE – “Little Death Wishes”

[Joyful Noise]

alt-rock

“Little Death Wishes” è aperto e dolce come tutto ciò che la band ha creato. Le canzoni raccontano una storia caleidoscopica sulle difficoltà generazionali delle donne e sulle realtà distrutte delle loro vite, sulla natura precaria e preziosa dell’essere umano, sul torto subito dall’amore e sul desiderio finale di non essere spezzato. CocoRosie riduce tutto alla sua essenza più brutale: trasforma il dolore in conoscenza, la sorellanza in polemica, la spazzatura in tesoro e il cliché in nuove verità.

SPELLLING – “Portrait of My Heart”

[Sacred Bones]

indie-alt-pop

Nel quarto album di Chrystia Cabral come SPELLLING, l’artista della Bay Area trasforma il suo acclamato progetto avant-pop in uno specchio. I testi di “Portrait of My Heart” affrontano l’amore, l’intimità, l’ansia e l’alienazione, scambiando l’approccio allegorico di gran parte del suo lavoro precedente con qualcosa che punta al suo cuore umano. La schiettezza tematica dell’album trova eco negli arrangiamenti, che ne fanno l’album più nitido e diretto degli SPELLLING fino ad oggi. Dall’oscuro minimalismo della sua prima musica al prog-pop riccamente orchestrato di “The Turning Wheel” del 2021, fino a questa nuova energica espressione del suo spirito creativo, Cabral ha dimostrato ancora una volta che gli SPELLLING possono essere tutto ciò di cui ha bisogno.

SAM AKPRO – “Evenfall”

[ANTI-]

indie-rock

Grazie all’aiuto di una virtuosa band l’album esplora diversi generi spingendoli oltre i loro limiti. Nelle dieci tracce di “Evenfall” si passa dall’immediatezza post-punk di “Death By Entertainment” alla spavalderia di “Chicago Town”, dai toni dub di “City Sleeps” alla potenza di “Tunnel Vision”. Un album per un futuro non più legato ai generi, ma in cui l’atmosfera faccia da padrona. Influenzato tanto dai Sonic Youth quanto da J Dilla, “Evenfall” è un documento sorprendente delle amicizie e delle comunità nate crescendo sulle strade di Londra.

BUTLER, BLAKE AND GRANT – “Butler, Blake and Grant”

[355 Recordings]

indie-pop-folk

C’è un nuovo supergruppo incittà e si chiama Butler, Blake & Grant. La band è composta da Bernard Butler, dal frontman dei Teenage Fanclub Norman Blake e dal cantautore James Grant. “Abbiamo registrato queste canzoni durante vari soggiorni nel salotto di Norman l’anno scorso, aggiungendo ogni volta una canzone a testa e poi mixando il tutto a Londra“, ha spiegato Butler in un post su Instagram.

DEAFHEAVEN – “Lonely People With Power”

[Roadrunner Records]

metal

Come evidenziato dal primo singolo “Magnolia”, la band americana torna allo stile unico che ha reso il loro album “Sunbather” un tale successo, invitando Paul Banks degli Interpol e Jae Matthews dei Boy Harsher. “Lonely People With Power” è l’album più ambizioso dei Deafheaven.

HANNAH COHEN – “Earthstar Mountain”

[Bella Union]

alt-rock

“Earthstar Mountain” è un’ode alla curiosità. Si chiede cosa significhi vivere una vita: come decidiamo quale direzione prendere? Come ci rimaniamo? E cosa succede quando ci viene tolto il tappeto da sotto i piedi? Lavorando ancora una volta con il suo partner e collaboratore Sam Evian nel loro studio di registrazione Flying Cloud, il quarto album completo di Hannah Cohen, “Earthstar Mountain”, è un ricordo del periodo trascorso dalla Cohen nelle Catskills, costruito nel corso del 2020-2024, mentre ricordi sfocati e scintillanti vengono messi a fuoco per produrre un collage di echi e souvenir sonori. Con contributi di Sufjan Stevens, Clairo, Sean Mullins, Liam Kazar, Oliver Hill e altri ancora, “Earthstar Mountain” è una lettera d’amore alle Catskills e all’interconnessione di tutte le cose: nel suo passato, presente, futuro e nei suoi sé alternativi, nei suoi amici – qui e altrove – e nella montagna che scruta attraverso le sue finestre.

THE BLUE STONES – “Metro”

[New Weapon]

rock-blues

Corposo mix di rock e blues vecchia scuola ma con elementi indie-rock. Siamo in zona Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club e White Stripes.

SACRED PAWS – “Jump Into Life”

[Merge]

indie-rock

“Jump Into Life”, il nuovo album delle Sacred Paws, lussureggiante e stratificato, prende le radici del progetto e gli infonde nuova linfa vitale, facendolo sbocciare in qualcosa di ancora più colorato di prima: una deviazione del suono riconoscibile del duo che risulta selvaggiamente elettrizzante. Con il loro caratteristico senso di fervore, le Sacred Paws continuano a sfrecciare in avanti, saltando nella vita, abbracciando quel movimento in avanti piuttosto che indugiare nell’ombra del disordine. Pieno di energia accattivante e sostenuto da nuovi suoni, strutture e carattere, “Jump Into Life” è un richiamo e un’evoluzione, che non teme di rivelare il suo caldo e pesante cuore pulsante, anche con tutta l’ansia che ciò comporta.

MINISTRY – “The Squirrely Years Revisited”

[Cleopatra Records]

indie-synth-rock

Al Jourgensen rimette mano al materiale dell’era synth pop dei suoi Ministry, ri-registrando il tutto: ecco “The Squirrely Years Revisited“. Jourgensen ha commentato: “Visto che per decenni ho odiato il materiale dei primi anni ho deciso di riappropriamene e rifarlo come si deve“.

BRIA SALMENA – “Big Dog”

[Sub Pop]

indie-rock

“Big Dog” è un disco di grandi emozioni e grandi ambizioni. Dal punto di vista musicale, il disco prende elementi di krautrock ipnotico e shoegaze, goth opulento e darkwave pulsante, con una vena elettronica per un suono sofisticato e spesso inquietante. In mezzo a questo vasto paesaggio sonoro, il potente immaginario lirico e la splendida voce di Salmena stanno al centro, perfettamente a fuoco.

SNAPPED ANKLES – “Hard Times Furious Dancing”

[The Leaf Label]

elettronica-postpunk-dance



“Hard Times Furious Dancing” è un invito a tutti coloro che si sono persi nel rumore incessante del presente a lasciarsi tutto alle spalle e a riunirsi nella foresta. Guidati dalla spinta primitiva dei loro synth “log”, la cultura alta e bassa si scontrano in una narrazione surreale e libera, ma il ritmo è universale. Questo è il disco che più si avvicina a catturare in studio la loro energia estasiante dal vivo.

PERFUME GENIUS – “Glory”

[Matador]

indie-rock

Dopo aver affrontato la scrittura come una pratica isolata per gran parte della sua carriera, nel processo di realizzazione di “Glory” Hadreas ha cercato una maggiore collaborazione da parte dei musicisti che hanno lavorato al progetto. Il risultato è un sottofondo musicale più robusto e coinvolgente. L’album affronta i temi con cui Hadreas ha lottato artisticamente nel corso di tutta la sua carriera: il corpo e il suo decadimento, la famiglia e l’amore, la storia e i danni ineluttabili. C’è anche un ritorno di alcuni dei suoi personaggi, tra cui Jason. Ma “Glory” è scritto da un nuovo punto di vista: dall’altra parte della lotta, dove ci si ritrova a fare i conti con tutto ciò che è accaduto, ma si deve anche imparare a vivere in un luogo immobile e inesplorato.

FRANKY SELECTOR – “Odeon”

[The Good People]

Jazz – Funk



“Odeon” porta in scena un’improbabile mix di strumenti in bilico tra passato e futuro, tra mondo analogico e macchine programmabili. Suonano fisarmonica e contrabbasso ma anche sintetizzatori analogici, immancabili percussioni, chitarre classiche ed elettriche. Persino la voce viene usata come strumento, e poi ancora un flauto, un sassofono e tanto altro. Ecco le star di questo film immaginario.

C+C=MAXIGROSS – “Nuova Era Oscura Vol.1”

[Dischi Sotterranei]

alt-rock

Dodici brani che rappresentano un ciclo di favole post moderne, raccontate coralmente attorno a un falò immaginario per attraversare la notte oscura di cui non si vede la fine, come l’epoca disturbante che stiamo vivendo. Solo quando ogni speranza è ormai svanita, un raggio di luce squarcia il buio e l’alba torna a ridare un senso alla nostra esistenza. Ancora una volta è solo l’Arte che aiuta l’Umanità a vedere oltre al male di vivere che ci accompagna.

NEOPRIMITIVI – “Orgia Mistero”

[42 Records]

alt-rock

“Orgia mistero” è il primo album ufficiale della abnd, arriva dopo mesi di residency al Trenta Formiche di Roma dove hanno potuto sperimentare, giocare e mettersi alla prova anche in forme diverse, cambiando formazioni e scambiandosi le postazioni. Il risultato è un disco che parte dalla suite “Sul Globo d’argento” (cinque movimenti, per 21 minuti) e al quale si aggiungono tre nuove composizioni della stessa durata (per un totale di circa 45 minuti). Ambient, noise, kraut rock, beat italiano e psichedelia, ma visti con lo sguardo distratto della generazione zeta.

ENVY OF NONE – “Stygian Wavz”

[Kscope]

indie-rock

Anche se non si descriverebbero mai come tali, gli Envy Of None sono la definizione viva e vegeta di supergruppo. Nessun’altra band al mondo potrebbe a buon diritto vantare Alex Lifeson – uno dei più influenti visionari del rock – alla chitarra, Andy Curran dei Coney Hatch e Soho 69 al basso/programmazione e lo straordinario produttore Alfio Annibalini alle tastiere. Tuttavia, la stella di questa band potrebbe essere il suo membro più giovane – la cantautrice americana Maiah Wynne – la cui voce meravigliosamente emotiva è in grado di far fluire la musica in nuove ed eccitanti direzioni che entusiasmano fino al midollo.

GIRLPUPPY – “Sweetness”

[Captured Tracks]

indie-alt-pop

Becca Harvey, artista dal gusto alt-pop di Atlanta, è uno dei nomi più attesi del nuovo movimento indie americano, capace di muoversi tra melodici anthem power-pop e lucida potenza shoegaze con un gusto tipicamente 90s.

LE LAME – “Prenditi un attimo”

[Garbo Dischi]

indie-pop

8 tracce che raccontano in chiave rock il dualismo emotivo dei millennial: cinici ma sognatori, radicati con i piedi per terra nel presente, ma sempre pronti a spiccare il volo.

WALLOWS – “More”

[Atlantic]

indie-pop-rock

Sempre piacevoli i simpatici Wallows con il loro mix di pop, alt-rock e new-wave, con quel retrogusto anni ’80 che non guasta mai. Questo EP segue il loro terzo, acclamato, album.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA – “IC-02 BOGOTA”

[Jagjaguwar]

alt-rock

Gli Unknown Mortal Orchestra a volte si divertono a fare musica puramente strumentale. Oltre ai dischi per cui sono più noti, hanno anche iniziato a fare una serie strumentale chiamata IC, dove trascorrono del tempo in una città scelta e improvvisano e collaborano a musica senza voci. Di recente la band ha trascorso del tempo in Colombia per fare musica con il loro nuovo tastierista Christian Li. Le sessioni risultanti sono diventate “IC-02 Bogota”, un documento musicale del tempo trascorso in quella città emozionante e la possibile musica di sottofondo per alcune strane feste e gite notturne nel tuo futuro.

WOLFGANG FLUR – “Times”

[Cherry Red]

elettronica

Wolfgang Flür, membro iconico della formazione classica dei Kraftwerk da “Autobahn” del 1974 a “Electric Café” del 1986, si presenta con il suo nuovo attesissimo album, “TIMES“. In uscita il 28 marzo 2025, questo album mostra la sua continua evoluzione come artista solista e vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica e synth-pop. Celebrazione di passato, presente e futuro, “TIMES” riunisce un cast stellare di collaboratori, tra cui i pionieri della techno tedesca U96, Boris Blank (Yello), Thomas Vangarde (ex-Daft Punk), Juan Atkins, Anthony Rother, Emil Schult (collaboratore dei Kraftwerk) e Peter Hook (ex-New Order). Con la sua combinazione di stili retro-electro vintage e suoni lungimiranti, l’album, a quanto ci dicono le note stampa, è una dichiarazione coraggiosa di uno dei pionieri della musica elettronica.

NEGRITA – “Canzoni Per Anni Spietati”

[Universal]

pop-rock

A sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, la band torna con un concept album di 9 brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. Si tratta di un disco di reazione che esplora la contemporaneità con uno sguardo critico e profondo, nato dall’urgenza di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto, senza compromessi.

BEVERLY KILLS – “Wishing Well”

[Welfare Sounds]

indie-pop-rock

I Beverly Kills si reinventano nel loro secondo album in studio Wishing Well. Ricco di indie rock energico, chitarre e un tocco di revival post-punk britannico, cattura l’intera discografia della band con sfumature e spigolosità. L’album fonde l’indie pop in stile KEXP con la narrazione poetica, catturando momenti da crepacuore, euforia e il dolore agrodolce dell’angoscia svedese.

KORINE – “A Flame In The Dark”

[Born Losers Records]

synth-pop

Tornano i Korine, duo “dark pop” di Philadelphia composto da Morgy Ramone e Trey Frye. La coppia fonde new wave, emo e punk con una sensibilità pop moderna, contrapponendo ritmi incalzanti a testi cupi ed emotivamente evocativi.

DEAD MEADOW – “Voyager To Voyager”

[Heavy Psych Sounds]

stoner-psych-hard-rock

L’attesissimo decimo album in studio dei Dead Meadow, “Voyager to Voyager”, segna un momento decisivo nel loro illustre viaggio lungo 26 anni. Venerati come una forza fondamentale nella scena heavy psychedelic rock sin dalla loro formazione alla fine degli anni ’90, la band offre non solo il loro album più carico di emozioni e sonoramente espansivo fino ad oggi, ma anche un potente tributo al loro fratello, il defunto bassista Steve Kille, la cui battaglia contro il cancro e la prematura scomparsa all’inizio del 2024 hanno reso questa la toccante fine di un capitolo nella storia della band.

YUKIMI – “For You”

[Ninja Tune]

indie-pop

L’influente icona e artista Yukimi Nagano, meglio conosciuta fino ad oggi come cantante solista della band svedese Little Dragon, nominata ai Grammy e composta da quattro elementi, pubblica il suo album di debutto da solista, “For You”. Con De La Soul, Lianne La Havas, più Erik Boden dei Little Dragon che ha contribuito a co-produrre il disco, questa nuova avventura vedrà anche Yukimi entrare pienamente nel suo mondo, non solo come cantante, cantautrice e performer, ma come una donna che ha operato a lungo in un’industria dominata dagli uomini. Questo momento di svolta ha fornito a Yukimi lo spazio e la libertà di esplorare temi che non aveva mai toccato prima; la maternità, i suoi figli, la morte, la perdita e l’energia femminile onnicomprensiva.