Ben Gillies e Chris Joannou dei Silverchair hanno celebrato il 30° anniversario del loro album di debutto “Frogstomp“, senza il frontman Daniel Johns.

I festeggiamenti sono stati segnati da un evento che ha registrato il tutto esaurito al Metro Social di Sydney mercoledì 26 marzo e che ha visto il batterista Gillies e il bassista Joannou intervistati da Richard Kingsmill di Triple J, storica emittente australiana, per ripercorrere la storia del fondamentale album di debutto.

Pubblicato nel 1995, “Frogstomp” ha proiettato l’allora adolescente trio di Newcastle, in Australia, verso la fama internazionale, con il singolo di lancio “Tomorrow” che ha raggiunto il numero uno delle classifiche Billboard Alternative e Rock Airplay, oltre alla Top 10 della Billboard 200. Ad oggi il disco ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Il frontman Daniel Johns è stato assente e tutt’ora rimane estraneo ai suoi ex compagni di band da quando, nel 2011, hanno annunciato una “ibernazione a tempo indeterminato“, affermando che il progetto non era “più soddisfacente dal punto di vista creativo” e aveva smesso di “essere divertente“.

“È un risultato incredibile e un grande momento per guardare indietro e festeggiare“, ha detto Joannou all’evento, secondo quanto riportato da news.com.au. “E sì, è triste e deludente trovarsi in certe situazioni, con le relazioni attuali. E se vorrei che le cose fossero diverse e migliori? Certamente. E forse un giorno lo saranno. Chi lo sa? Ma per noi si trattava di celebrare quel periodo incredibile della nostra vita con molte persone in questa stanza che erano lì anche all’epoca“.

Non è la prima volta che Johns è assente dalle celebrazioni della band. Nel 2023, Gillies e Joannou avevano pubblicato il libro di memorie intitolato ‘Love & Pain’, che racconta la loro carriera e le esperienze vissute nei Silverchair, dagli esordi della band fino all’annuncio della pausa a tempo indeterminato nel 2011. Johns non è stato incluso, anche se la copertina del libro include un’immagine di tutti e tre i membri.

L’anno precedente, parlando con NME Australia, Johns aveva parlato dell’eredità duratura della band e del perché non si riformerà mai in pubblico. “Ho dei ricordi incredibili di quando suonavo dal vivo“, ha detto, “ma come un atleta che sente che il suo corpo non è più in grado di sopportare i momenti del giorno della prestazione, così la mia mente non riesce più a gestire il mondo dei tour dal vivo. A volte l’algoritmo di YouTube mi dà in pasto un concerto dei Silverchair di un tempo e mi ritrovo tranquillamente impressionato…finché non sbaglio una nota e allora spengo“.

L’intervista era stata rilasciata in occasione dell’uscita del secondo album solista di Johns, “FutureNever”. In seguito ha rivelato che, durante la realizzazione dell’album, aveva tentato di riunire i suoi ex compagni di band per suonare qualcosa, anche se aveva detto che non avveniva “per necessità“, ma perché “voleva chiarire che non ho problemi con loro come persone“.

“Non volevo suonare sotto la bandiera dei Silverchair una volta che mi ero affermato come artista al di fuori dei Silverchair“, ha continuato Johns. “Avevo chiesto loro di venire e quando non hanno voluto, non mi è importato. È stato come dire: ‘Te l’ho chiesto, va bene, suonerò da solo la batteria con le spatole’“.



Parlando con The Project nel settembre del 2022, Johns rivelava che “amarezza, gelosia, rabbia” avevano portato allo scioglimento della band. Parlava così dei suoi ex compagni di band “mi hanno preso a calci mentre ero a terra, mentre ero in riabilitazione e altro. Dicendo che stavo sfruttando la salute mentale per vendere dischi“.

Johns ha anche sottolineato la presunta gelosia di Gillies per il suo successo: “Ben, per qualche motivo, ha un problema con il fatto che io abbia successo senza di lui. È triste, perché onestamente gli auguro tutto il meglio“.