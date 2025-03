Credit: Aurora Fea

Dopo quasi cinque anni dall’uscita del loro omonimo primo full-length, i Byenow sono ritornati con un nuovo LP, pubblicato da Spazio Dischi / Out Stack Records.

Il duo folk piemontese composto Andrea Dellapiana e Nicholas Remondino questa volta ha deciso di espandere il suo sound con l’aggiunta di numerosi collaboratori a partire da Adele Altro (Any Other), che, oltre a suonare, ha prodotto questo disco, registrato tra Torino e Milano da Manuel Volpe e da Marco Giudici (che si è anche occupato di mixing e mastering): come da nota da parte dei due musicisti, l’album inizialmente è stato reso disponibile solo su Bandcamp e non sulle altre piattaforme di streaming, che non ricompensano in maniera adeguata gli artisti.

Il duo sperimenta sin da subito con nuovi toni con “Are You In Love?”, dove l’eleganza è disegnata con piano, fiati svolazzanti e qualche elemento elettronico, riflettendo in maniera delicata e portando tutto il calore possibile.

Anche la gentilissima ed emotiva “Jar+Torg”, con atmosfere ricche di intimità, non manca di provare nuovi cammini utilizzando dapprima semplici arpeggi, armonie e percussioni mai semplici, a cui nel finale si va ad aggiungere l’interessante suono del vibrafono.

“Red Clay”, invece, ha un tono molto cupo con vocals scarni, ma puliti e caldi, elementi elettronici e percussioni, lasciando poi invece spazio a deliziosi arpeggi e al piano, che creano una sensazione di intimità davvero bello.

In questo secondo album i Byenow non fanno mai scelte scontate o banali e riescono a costruire un lavoro assai interessante e raffinato che merita di essere esplorato in tutti i suoi dettagli: la mano di Adele li ha sicuramente aiutati a proseguire nel loro percorso con intelligenza e qualità.

