Sperimentazioni gustose, post-punk d’annata, epiche chitarre shoegaze. Sì, insomma, per il suo ritorno – a quasi tre anni dall’ottimo “Flicker” (2022) – Andy Bell ha provato ad alzare ancor di più l’asticella qualitativa della propria proposta musicale. Già, perché “Pinball Wanderer”, nuova fatica discografica del Nostro, ci racconta di otto brani che spaziano su più fronti sonori senza perdere mai di vista quella che è l’identità artistica del musicista gallese. Tradotto in soldoni, la voce (e l’anima) dei Ride ha dato vita ad una squintalata di tracce che disegnano orizzonti maledettamente interessanti.

Credit: Press

Se con l’iniziale “Panic Attack” il buon Andy dà subito sfoggio di tutte quelle caratteristiche che lo rendono, oramai, una sorta di totem della musica alternativa internazionale, in pezzoni quali la splendida title-track e nella cover dorata di un vecchio brano dei Passions, “I’m In Love With A German Film Star” (qui col titolo abbreviato in “I’m In Love), Bell riesce ad imprimere al disco una sterzata dannatamente incisiva. Poco da aggiungere. Se non che ci troviamo al cospetto di un’opera che si lascia ascoltare con estrema piacevolezza.

“Apple Green Ufo”, invece, è una jam di ottominutiepassa in cui il caro vecchio Andy si diverte a mescolare atmosfere quasi world al drumming superlativo di Gem Archer (ex Oasis, proprio come Bell). Va da sé che “Pinball Wanderer” sia sì un disco variegato, omogeneo, sperimentale, ma anche e soprattutto un campionario di brani che si legano tra loro come sottotrame sottili di un vecchio movie d’autore. In parole povere, l’artista britannico ha confezionato un album che si affaccia dalle parti del folk e della psichedelia meno ortodossa, senza disdegnare, però. qualche sortita nell’elettronica too classy (“Music Concrete”).

“Space Station Mantra” va a concludere – come meglio non si potrebbe – un lavoro che pur necessitando di qualche ascolto ulteriore per riuscire ad apprezzarne appieno le pieghe dorate di cui è composto, rimette al centro della scena alternativa internazionale uno dei suoi padri putativi. Provando a tirare un po’ le somme, dunque, potremmo definire “Pinball Wanderer” come un gran bel ritorno e come l’ennesima riprova che creatività e urgenza compositiva rappresentino ancora linfa vitale per Mister Andy Bell. Non un capolavoro, ma un progetto dignitosissimo. Tanta roba, in questi tempi di vacche magre.