Credit: Bandcamp

I Death In Vegas hanno annunciato il loro primo album in nove anni e hanno condiviso due nuovi brani.

La band di Richard Fearless aveva pubblicato l’ultima volta un album nel 2016 con il sesto LP in studio “Transmission”.

Il frontman ha ora confermato che il 6 giugno uscirà un nuovo album intitolato “Death Mask“. A differenza di alcuni dei precedenti album della band, che erano ricchi di ospiti, questa volta nessuno sarà presente nel nuovo disco della band. È possibile fare un pre-oder.

Ha anche condiviso due canzoni, la title-track e “While My Machines Gently Weep”:

“Mi sono immerso in Hole In The Heart di Ramleh, nel machine funk di ‘Population One’ di Terrence Dixon, nelle jam techno psichedeliche di Jamal Moss, nel minimalismo sbalorditivo di ‘Ø’ e Pan Sonic di Mika Vanio, nei droni stratificati di LOOP e annegando nell’acido di TM404“, ha dichiarato Fearless (via Stereogum).

“Ma soprattutto ho inalato il dub più profondo, dalle distillazioni di Mark Ernestus ai principi di autori come King Tubby e Scientist. Essendo da sempre ossessionato da questo genere, mi piaceva l’idea di registrare le registrazioni dal vivo, per poi fare dei mix ispirati al dub attraverso la mia console“.

Ha proseguito: “Alcuni degli strumenti che uso hanno la tendenza ad assumere una vita propria – per esempio, il delay Effectron, che Arthur Russell usava anche lui. Si alimentava da solo e finiva per suonare come una conversazione radiofonica – letteralmente voci dall’interno della macchina. Nell’Echoplex, il nastro non è mai stato cambiato. È eroso dalle lancette del tempo. Quando si registra su quel nastro, le cose si infiltrano in quello che c’era prima, come le persone del passato“.

Tracklist:

Chingola

Lovers

While My Machines Gently Weep

Hazel

Roseville

Róisín Dub(H)

Robin’s Ghost

Your Love

Death Mask