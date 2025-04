Credit: Dean Brandshaw

A distanza di due anni esatti dall’uscita di “The Death Of Randy Fitzsimmons“, il prossimo 29 agosto, via PIAS, The Hives pubblicheranno il loro settimo LP, “The Hives Forever Forever The Hives“.

Composto in Svezia, i tredici brani sono stati realizzati con dedizione, incoscienza e abilità in collaborazione con i celebri produttori Pelle Gunnerfeldt e Mike D dei Beastie Boys.

La press-release definisce “The Hives Forever Forever The Hives” come un disco così pieno di energia, gioia, rabbia e vita che vi farà mettere in discussione la realtà così come l’avete conosciuta finora. Ogni singola canzone è un singolo, ogni singolo un successo, ogni successo un colpo diretto in faccia all’establishment.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Enough Is Enough”, accompagnato da un video diretto da Erik Kockum.

La band di Fagersta dice del brano:

Chi, sano di mente, inizierebbe una canzone in questo modo? Nessuno, se non The Hives. Sono tornati, prima di quanto pensavate e a questo punto ne hanno abbastanza di tutti. Da qui il titolo. Capito? Capito.

Il gruppo svedese inoltre ha annunciato i dettagli del tour europeo a supporto della sua nuova fatica: The Hives passeranno anche in Italia nel mese di ottobre con una data unica prevista per mercoledì 29 ottobre all’Alcatraz di Milano.

I biglietti, che costano 37 € + d.p. (45 € in cassa la sera del concerto), saranno disponibili a breve su ‘Ticketone.it‘.

“The Hives Forever Forever The Hives” Tracklist:

1. (introduction)

2. Enough Is Enough

3. Hooray Hooray Hooray

4. Bad Call

5. Paint A Picture

6. O.C.D.O.D

7. Legalize Living

8. (interlude)

9. Roll Out The Red Carpet

10. Born A Rebel

11. They Can’t Hear The Music

12. Path Of Most Resistance

13. The Hives Forever Forever The Hives