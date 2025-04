Credit: Brian Lutz

A distanza di due anni dall’uscita del loro nono LP, “Continue As Guest“, The New Pornographers sono tornati a farsi sentire con del materiale inedito.

La storica band di Vancouver, infatti, sta per pubblicare, via Merge Records, un nuovo vinile 7″, che contiene due nuovi brani, “Ballad Of The Last Payphone” ed “Ego Death Of Beginners”.

Il gruppo canadese intanto ha condiviso il lato A, “Ballad Of The Last Payphone”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman e chitarrista A.C. Newman dice del brano: