Credit: press

Il bello di un festival immenso come il Primavera Sound non è solo scoprire artisti emergenti (per quanto in IFB ci sia sempre un posto speciale per loro), ma anche vedere finalmente le band del proprio cuore (o della propria infanzia), che difficilmente si potrebbero vedere altrimenti. Come dimenticare i Depeche Mode due anni fa, o i Blur e i New Order nella stessa serata? O ancora, la devastante accoppiata Vampire Weekend e Pulp dell’anno scorso? Certo, ignoriamo come questi ultimi abbiano dovuto suonare in contemporanea ai Deftones; il punto è, il Primavera è un festival con un target immenso ma comunque specifico, che va dai più grandi nostalgici alla Gen Z più alternativa: tra decine e decine di artisti, abbiamo selezionato per voi i nomi più interessanti tra i big di quest’anno, insieme ai loro ultimi progetti. E se siete anche voi curiosi di vederli dal vivo… Qui i biglietti!

Caribou

Tre brani da scoprire: “Broke My Heart”, “Come Find Me”, “Campfire”.

Il botto perfetto per cominciare questa lista, nonché il festival stesso: nella giornata di apertura del Primavera (mercoledì 4 giugno), infatti, a dominare il Parc del Fòrum ci penserà Dan Snaith (in arte Caribou, per l’appunto) e con il lato dolce della PC Music. Il lato più pop se vogliamo, quello più leggero e divertente, perfetto per i club: esattamente quello che porta in tavola il suo ultimo disco “Honey”. Perfetto per aprire uno dei festival più attesi in tutta Europa, insomma.

Chappell Roan

Tre brani da scoprire: “Good Luck, Babe!”, “Picture You”, “Naked In Manhattan”.

C’è chi, leggendo il suo nome, avrà sicuramente alzato gli occhi al cielo, per quanto si è ormai parlato di lei negli ultimi tempi. Innanzitutto, la sottoscritta sarà molto fiera di dire che della reginetta del Midwest ne parlava già a fine 2023 (qui le prove!). In secondo luogo, non c’è molto da dire sul perché non bisogna perdersi un suo concerto: da quello che si vede (ma soprattutto si sente) Chappell è una performer in tutto e per tutto, offre uno spettacolo degno delle migliori popstar, coinvolge il pubblico e sa intrattenere, non c’è polemica che tenga. Oltretutto, chissà se farà mai date italiane, quindi tocca approfittarne…

Clairo

Tre brani da scoprire: “Sexy To Someone”, “Juna”, “Add Up My Love”.

“Charm” è un gioiello. Non un diamante, non una pietra rara o estremamente preziosa quanto introvabile, ma sa il fatto suo. Si tratta di un disco dolce, sensuale ma giocoso; un disco elegante, che si destreggia tra psichedelia, confessioni e jazz in modo soft ma profondo. Tocca decisamente sentirlo dal vivo.

Beach House

Tre brani da scoprire: “Superstar”, “New Romance”, “Masquerade”.

Impossibile non citare il duo di Baltimora e il suo ultimo lavoro; tra la teatralità di Victoria Legrand, atmosfere sognanti e malinconia, diamo quasi per scontato che questo sarà uno dei live più emotivamente intensi, romantici e irrazionali di quest’anno. L’hype è seriamente alto.

FKA Twigs

Tre brani da scoprire: “Striptease”, “Drums of Death”, “Girl Feels Good”.

Uno degli album più interessanti dell’anno, complimenti a Miss Barnett! Partendo dalla cultura del clubbing a Praga, Twigs crea un percorso che esplora i confini tra musica e sessualità, un’esperienza che risveglia tutti i sensi e stravolge i significati della realtà, dell’euforia e della musica stessa. Bello bello bello. Certo, sperando che l’artista si presenti, dato che sono già due anni che non si presenta al festival… Che la terza, con il nuovo album uscito, sia finalmente la volta buona?