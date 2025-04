Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto.

BAUSTELLE – “El Galactico”

[BMG]

indie-pop

I Baustelle pubblicano un nuovo album nel 2025, l’anno in cui la band festeggia i 25 anni di storia discografica. Il disco si intitola “El Galactico”, come la due giorni organizzata dal gruppo che si terrà a Firenze l’1 e 2 giugno.

YANN TIERSEN – “Rathlin from a Distance | The Liquid Hour”

[Mute]

ambient-piano-elettronica

“Rathlin from a Distance | The Liquid Hour” è un album diviso in due parti distinte e interconnesse, ciascuna con le sue caratteristiche sonore uniche: “Rathlin from a Distance” è composto da otto tracce di pianoforte strumentale introspettivo, “The Liquid Hour” è un’ampia miscela di musica elettronica e ritmi psichedelici che sfida i generi.

HEAVEN – “Dream Aloud”

[Little Cloud]

indie-rock

Matt Sumrow e Mikey Jones non si sono mai fatti mancare le collaborazioni e i lavori con tantissima gente, prima di trovarsi sotto il tetto comune degli Heaven, con un sound che guarda tanto allo shoegaze quanto al power-pop. Ora i due hanno aggiunto la bassista Sonia Manalili e sono diventati un trio.

THE WATERBOYS – “Life, Death And Dennis Hopper“

[Puck2014 / Sun Label Group]

indie-rock

Mike Scott stavolta non scherza: i suoi Waterboys si apprestano, il 4 aprile, a pubblicare “Life, Death And Dennis Hopper“, un nuovo concept album sulla defunta icona di Hollywood (venuta a mancare il 29 maggio 2010). In realtà, da quanto ci fa capire la band le canzoni non saranno solo sull’attore e regista americano, ma anche sulla stessa cultura pop, perché “La storia di Hopper è la storia dei nostri tempi. Un disco su di lui permette di dire un sacco di cose su cosa vuol dire essere uomini sul Pianeta Terra“.

PANCHIKO – “Ginkgo”

[Nettwerk Music Group]

indie-rock

La forza trainante di “Ginkgo” è un’interazione ritmica tra batterie strascicate, chitarre acustiche, combo di jazz, contrabbassi pizzicati, melodie toniche e morbide accompagnate dalla voce di Owain Davies che riporta ai Radiohead. Con il nuovo album Panchiko riscopre ed espande il suo amato sound. La crudezza originale rimane, ma con una tavolozza ancora più varia, con momenti che ricordano gli ELO più elettronici fino allo stile di “OK Computer” dei Radiohead ed accenni trip-hop, con una giocosità cromatica ed una teatralità intelligente.

MIKI BERENYI TRIO – “Tripla”

[Bella Union]

indie-rock

“Tripla” è, a quanto dicono le note stampa, un disco di riferimento per i suoi tre creatori: Miki Berenyi, KJ ‘Moose’ McKillop e Oliver Cherer. Il loro dream dream pop è un mix spesso euforico e talvolta malinconico di chitarre ed elettronica, preceduto dalla voce immediatamente riconoscibile di Miki, a cui si sovrappone una visione del mondo spesso profonda e talvolta abrasiva o struggente.

CRISTIANO GODANO – “Stammi Accanto”

[Al-Kemi Records]

cantautorale

“Stammi accanto” è un disco puro, e non cerca colpi ad effetto perché è fiducioso nella musica: forse proprio per questo, di questi tempi, potrebbe quasi apparire alieno. La sua eventuale bellezza può arrivare solo da un ascolto dedicato: lasciato in sottofondo ha poche chance di imporsi, e potrebbe scolorire in un ingombrante anonimato.

YOUNG FRIEND – “Motorcycle Sound Effects”

[Nettwerk]

indie-pop

Il rocker indie pop di 22 anni Drew Tarves (young friend) canta delle cose che sperimenta: una prospettiva speranzosa e onesta sugli alti e bassi della giovinezza è racchiusa nei suoi testi. Il suo LP di debutto, “motorcycle sound effects”, esplora queste esperienze da ogni lato della medaglia, vedendo il buono, il cattivo, il giusto e lo sbagliato. Nelle sue stesse parole, “motorcycle sound effects riguarda solo la crescita. riguarda le persone che incontri e le esperienze che ti rendono la persona che sei“. L’approccio di genere che Drew ha adottato con il produttore David Marinelli (Jawny, Aidan Bissett) inizia a plasmare chi è young friend sia come artista che come cantautore.

SLEIGH BELLS – “Bunky Becky Birthday Boy”

[Mom + Pop]

indie-pop

La band parla così del titolo:

“Bunky Becky” era il soprannome del cane di Alexis, Riz, che è morto nel dicembre 2023. Quando è morto, Alexis e io avevamo parlato di scrivere un inno. E poi è nato il figlio di Alexis, Wilder, ed è stato il festeggiato. Anche se il titolo suona un po’ ridicolo, e va benissimo riderne, in realtà è una questione di vita o di morte. Abbiamo perso qualcuno che amiamo e ne abbiamo guadagnato uno che amiamo.

PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS – “Death Hilarious”

[Rocket Recordings]

metal–hardcore



Il quinto album dei Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs è strutturato da un’aggressività calcolata e testi autolesionisti. I suoi sorprendenti suoni includono un lavoro di synth e l’apparizione di un big dell’hip-hop. Con il suo titolo che giustappone assurdità e serietà, questo è “Death Hilarious”. Questa volta i Pigs si sono sforzati di ottenere qualcosa di più direttamente ostile. “Volevamo che fosse uno schiaffo in faccia“, sorride il produttore e chitarrista Sam Grant. Questo obiettivo è derivato, in parte, dal fatto di aver suonato così tanti concerti negli ultimi due anni. La band si sentiva ben oliata e matura per dare agli ascoltatori a casa il tipo di “pestaggio” che riceve il loro pubblico nei live

MOMMA – “Welcome To My Blue Sky”

[Lucky Number]

indie-rock

Come tante storie di formazione che lasciano un impatto duraturo, il nuovo album dei Momma tratta di un’estate affascinante e turbolenta, un momento di trasformazione nel tempo che le co-fondatrici Etta Friedman e Allegra Weingarten riassumono come un periodo di “caos parallelo”. Il quarto LP della band di Brooklyn documenta tutto lo sconvolgimento che ha cambiato la vita che le due cantautrici/chitarriste hanno vissuto durante un tour vorticoso a metà del 2022. In parti uguali memorie condivise, sfogo comunitario e avvincente diario di viaggio emotivo, ogni traccia è intrisa sia di spietata autocoscienza che di immensa sensibilità, e il risultato è un audace balzo in avanti per una delle voci più creativamente intransigenti e singolari dell’indie-rock.

BLACK COUNTRY, NEW ROAD – “Forever Howlong”

[Ninja Tune]

indie-rock

L’atteso nuovo disco è stato prodotto da James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) e vede i Black Country, New Road sistemati in una nuova forma in cui i compiti vocali – e la maggior parte della scrittura delle canzoni – sono divisi tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw. “L’avere tre ragazze che cantano ha creato una vera e propria linea di demarcazione per l’album“, dice Ellery. “È sicuramente molto diverso da Ants From Up There, per via della prospettiva femminile, e anche la musica che abbiamo fatto lo completa“.

LAWRENCE HART – “Come In Out Of The Rain”

[Domino]

elettronica-garage

“Come In Out of the Rain” è l’attesissimo album di debutto del DJ, produttore e polistrumentista britannico Lawrence Hart. Un “disco garage emozionante, euforico e terapeutico“, come lo definisce Hart, “Come In Out Of The Rain” viaggia attraverso la malinconia cinematografica, i sintetizzatori altissimi e i momenti di fragilità conditi da campioni vocali dimenticati. Lo stile di Hart esprime le sue abilità tecniche scientifiche con vibrazioni che evocano emozioni e carburante per la pista da ballo, creando un suono pronto per il club: “Una cosa importante per me in questo disco è bilanciare il lato più meccanico e tecnico della mia musica con il cuore e l’euforia“.

MEKONS – “Horror”

[Fire]

indie-rock-post-punk

Il leggendario collettivo postmoderno, post punk, Mekons torna con un nuovo album per il 2025. Il loro primo album per Fire Records, “Horror”, è una riflessione terribilmente preveggente sul mondo nel suo miasma attuale e su come siamo arrivati a questo punto. “Horror“ analizza la storia e l’eredità dell’imperialismo britannico, con testi che si fondono con un suono tipicamente eclettico che unisce dub, country, noise, rock & roll, elettronica, punk, music hall, polka e persino un bel valzer in “Sad And Sad And Sad”. Le radici del loro sound globale riflettono il loro viaggio nomade attraverso il tempo e lo spazio, da Leeds alla California a ovest e alla Siberia a est, ed è intessuto nel tessuto e nelle complessità della creazione delle loro canzoni.

SYML – “Nobody Lives Here”

[Nettwerk]

alt-rock

L’artista parla così del suo nuovo album:



Noi cambiamo, il mondo cambia e c’è così tanto di sconosciuto. Circa un anno fa ho iniziato a scrivere canzoni che rappresentano il cambiamento che sta avvenendo di fronte a me. Molte di queste canzoni parlano dell’invecchiamento e dell’intimo, e a volte spaventoso, trascorrere del tempo. Alcune parlano di come l’invecchiare sia legato all’attesa che le cose accadano, e quando queste non accadono, o sono diverse da quelle previste, possiamo rimanere sorpresi e tristi. Mi viene in mente guardando il mio bambino di 2 anni! Impariamo a convivere con la delusione.

STELLA – “Adagio”

[Sub Pop]

indie-pop



Quasi subito dopo aver iniziato a scrivere “Adagio”, il suo quinto album, ?tella ha capito che era arrivato il momento di cantare in greco per la prima volta. Il disco è nato quasi per caso nel 2019, durante un viaggio in traghetto verso l’isola di Anafi, mentre cercava una pausa da un periodo difficile. Durante il viaggio, ha iniziato a comporre una melodia sul cellulare, creando un brano strumentale che evocava un senso di liberazione. Sapeva che la canzone doveva essere in greco, ma non era ancora pronta.

POLAR CAT – “A Resistance”

[autoprodotto]

elettronica

“A Resistance”, il disco di debutto in arrivo il 4 aprile, vede brani strumentali che mescolando sapientemente ambient techno, atmosfere cinematiche e un minimalismo strutturale fatto di melodie delicate, pattern ripetitivi e progressioni armoniche essenziali, che invitano l’ascoltatore a perdersi in un universo sonoro difficile da etichettare, unico e inafferrabile.

CRAIG FINN – “Always Been”

[Tamarac / Thirty Tigers]

indie-rock

“Always Been” è il sesto album solista di Craig Finn, in arrivo il 4 aprile 2025. L’album è stato prodotto dall’amico di lunga data di Finn, Adam Granduciel (The War on Drugs). “Always Been£ è diretto sia nella musica che nel titolo. Come dice Finn, “Sono sempre stato Craig Finn“.

DALILA KAYROS – “Khthonie”

[Subsound Records]

elettronica

Le melodie avvolgenti e i vocalizzi ritualistici di Kayros si fondono con l’elettronica ruvida e graffiante di Danilo Casti. Il disco è la colonna sonora di un mondo post-apocalittico.

SCOWL – “Are We All Angels”

[Dead Oceans]

punk-hardcore

Scowl è una band che suona esattamente come suggerisce il suo nome. Velenoso, feroce, antagonista. Negli ultimi cinque anni, la band di Santa Cruz, California, ha piantato saldamente la sua bandiera nella scena hardcore con il suo suono feroce e i suoi spettacoli dal vivo travolgenti, condividendo palchi in tutto il mondo con Circle Jerks, Touché Amoré e Limp Bizkit e riempiendo gli slot in festival importanti come Coachella, Sick New World e Reading e Leeds. Ma con il loro nuovo album, “Are We All Angels” (Dead Oceans), gli Scowl mirano a incanalare tutta quell’aggressività attraverso una versione più espansiva di loro stessi.

MARLON WILLIAMS – “Te Whare T?wekaweka”

[Secretly Distribution]

indie-pop

“Attraverso il processo di costruzione di queste canzoni“, dice Marlon sul suo labum in lingua Maori, “ho trovato un mezzo per esprimere le mie gioie, i miei dolori e il mio umorismo in un modo che mi sembra decisamente nuovo ma che mi collega anche ai miei antenati e alla mia terra, casa“.

SARAH MARY CHADWICK – “Take Me Out To a Bar / What Am I, Gatsby?”

[Kill Rock Star]

Cantautorale

L’artista australiana Sarah Mary Chadwick ha annunciato il suo nono LP- Lo ha co-prodotto con Chris Townend e dice di aver smesso di bere dopo averlo realizzato. “Riesco a sentirlo”, dice. “Il desolato desiderio di cambiamento, gli addii, il romanticismo che svanisce, i ricordi. E il dolore, che è diverso ma non se ne va mai, fa parte di me“.

THE UNDERGROUND YOUTH – “Decollage”

[Fuzz Club]

post-punk

La band post-punk berlinese The Underground Youth, guidata dal musicista e autore nato a Blackpool Craig Dyer, torna con il suo dodicesimo album in studio “Décollage”. Scritto, registrato e prodotto da Dyer, l’album è un esercizio di decostruzione artistica, sia nel nome che nella forma, e segna una svolta musicale decisiva. “Il décollage è l’arte di creare un’immagine strappando, strappando o rimuovendo pezzi di un’opera originale esistente. La mia idea era di applicare questa tecnica alla musica“, spiega. “Ho costruito muri di campioni di batteria hip-hop rivestiti di elettricità statica, strati di arrangiamenti di archi in stile Lee Hazlewood e melodie di mellotron ispirate a Serge Gainsbourg, poi ho iniziato a strappare questi bellissimi e caotici muri di rumore, esponendo un nuovo suono per The Underground Youth“.

THE OPHELIAS – “Spring Grove”

[Get Better Records]

art-rock

Durante la pandemia, gli Ophelias hanno trasformato l’incertezza in “Spring Grove”, il loro quarto album e la loro proposta più dinamica. Prendendo il nome da un cimitero di Cincinnati, l’album mescola nostalgia e nuove prospettive, riflettendo sui temi delle relazioni, dell’identità e delle dinamiche di potere. La cantautrice Spencer Peppet si ispira alla sua diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo emersa durante la pandemia e alla chiarezza che si ottiene invecchiando, dando vita a testi che esplorano le crepe e le complessità dei legami umani. Prodotto da Julien Baker, “Spring Grove” segna un punto di svolta nell’evoluzione della band.

PENELOPE TRAPPES – “A Requiem”

[One Little Independent Records]

experimental

Penelope Trappes, cantante, produttrice e polistrumentista australiana con sede a Brighton, pubblica il suo quinto album completo “A Requiem”. L’LP raccoglie dieci ossessionanti paesaggi sonori ambientali – incantesimi di sogni e incubi, di morte e dolore, così come di potere e autonomia. Carnali e trascendenti droni di violoncello sono utilizzati per esorcizzare traumi storici e generazionali in un’opera evocativa e macabra di sperimentalismo gotico. Alla ricerca di solitudine per quella che sapeva sarebbe stata un’esperienza di scrittura intensa e catartica, Trappes si è recata in Scozia e si è isolata completamente. Tra stati meditativi e psichedelici, ha canalizzato i demoni e ha avuto accesso a parti di sé che da tempo desiderava purificare.

BROWN HORSE – “All The Right Weaknesses”

[Loose Music]

americana

I Brown Horse annunciano il loro secondo album, “All The Right Weaknesses”. Il gruppo è tornato ai Sickroom Studios di Norfolk dopo un tour europeo di diversi mesi. “All The Right Weaknesses” vede un’energica Brown Horse fondere slacker-rock, folk e alt-country – in parti uguali Lucinda Williams, Jason Molina, The Breeders e Silver Jews.

GLARE – “Sunset Funeral”

[Deathwish Inc.]

indie-rock-shoegaze

Formatisi nel 2017 nella Rio Grande Valley del Texas, i Glare non sono tanto tradizionalisti di un genere quanto pittori di intensi stati d’animo. “Sunset Funeral”, l’LP di debutto della band, è una nebbia di dolore sognante, dove il sentimento sostituisce il linguaggio. È musica, come dice il chitarrista Toni Ordaz, “per persone che non sanno come parlare di ciò che provano“.



L.A. GUNS – “Leopard Skin”

[Cleopatra Records]

hard-rock

“C’è un detto: un leopardo non cambia mai le sue macchie”, dice il chitarrista fondatore della band Tracii Guns. “Ma anche così, questi animali hanno un milione di macchie diverse. E sono tutte uniche. È lo stesso asuccede per gli L.A. Guns. Non possiamo liberarci della nostra pelle di leopardo, ma ci sono molti punti diversi nella stessa band”.

OSCAR JEROME – “The Fork”

[Jeromeo / New Soil]

jazz-soul

Il musicista britannico il cui sound elegante e raffinato unisce jazz, funky, soul e hip-hop ha affinato il suo mestiere di musicista e scrittore fin da giovane, lavorando come chitarrista e compositore per innumerevoli artisti nella fiorente scena musicale urbana, e collaborando con nomi del calibro di Ezra Collective e Kamasi Washington. Nella sua scrittura Oscar Jerome è motivato dalla politica, dalla spiritualità della musica e dalle esperienze di vita e la sua visione creativa è quella di produrre restando sempre sincero e rendendo omaggio alle sue innumerevoli ispirazioni.

ANIKA – “Abyss”

[Sacred Bones]

experimental – rock

Anika canalizza la sua frustrazione, rabbia e confusione con il mondo nel suo terzo album, “Abyss”. Registrato dal vivo su nastro nei leggendari Hansa Studios di Berlino, l’album cattura energia grezza con sovraincisioni minime, dando vita a un viaggio viscerale e urgente di 10 tracce alimentato da emozioni intense. Il processo di registrazione, svolto in pochi giorni con una band dal vivo, enfatizza l’immediatezza, offrendo un suono che è sia fisico che diretto. “Abyss” riflette il desiderio di Anika di creare uno spazio in cui le persone possano unirsi e sentirsi libere di esprimersi in mezzo al caos del mondo. Con influenze che vanno dal grunge anni ’90 e Courtney Love a Patti Smith e Genesis P-Orridge, l’album è guidato da uno spirito ribelle.

THE NIGHTINGALES – “The Awful Truth”

[Fire]

post-punk

I Nightingales tornano con “The Awful Truth”, un’interpretazione moderna, da music hall mutante, delle notizie del giorno, una scossa inquietante nel realismo, narrata con tutta l’angoscia di un insistente telegiornale notturno. Più pertinente che mai, i Nightingales pubblicano una toccante storia sui tempi moderni annunciata, giustamente, come “The Awful Truth”.

NEKO AT STELLA – “Into The Wasteland”

[Dischi Soviet Studio]

psychogaze

“Into The Wasteland” è il terzo album dei Neko At Stella, nuovo fondamentale tassello del percorso della band stoner / psychogaze toscana, in uscita a sette anni di distanza dal precedente “Shine” (che seguiva l’esordio eponimo del 2013), e definito dalla rivista Rumore come pietra angolare del desert core: una sorta di nuovo sottogenere musicale, caratterizzato da wall of sound luciferinini che miscelano blues, stoner e psichedelia ad echi shoegaze, a tratti granitici, a tratti drammaticamente dilatati.

L.A. WITCH – “Doggod”

[Suicide Squeeze Records]

indie-rock

L’album è stato registrato a Parigi e vede la band espandere i limiti della propria formula e riflettere su temi spirituali di amore e devozione.

La frontwoman e chitarrista Sade Sanchez dice:

Mi sento come una sorta di serva o schiava dell’amore. C’è la volontà di morire per l’amore nel processo di servirlo o di soffrire per esso o di cercarlo… proprio come farebbe un cane da guardia fedele e devoto.

DIRTY PROJECTORS – “Songs Of The Earth”

[Transgressive Records]

indie-rock

Longstreth spiega: “L’esigenza di questa musica è nata in pochi giorni nell’autunno del 2020, quando T. era incinta di nostra figlia. Gli incendi in California erano pazzeschi. Abbiamo preso un volo vuoto per Juneau. Era il periodo della pandemia, nessuno volava. L’ironia di sfuggire agli incendi bruciando più carbonio“. Descrive ciò che hanno trovato al loro arrivo: “La bellezza e il fresco ristoratore dell’Alaska. Un’aquila calva infangata seduta sul banco di pietra scistosa di un bacino costiero circondato da carcasse in decomposizione dopo la corsa dei salmoni. Questa non è un’opera sul cambiamento climatico, ma bisognava trovare qualcosa che andasse oltre la tristezza: la bellezza condita di danni. Riconoscenza punteggiata di speranza, ironia, umorismo, rabbia“.

FLORIST – “Jellywish”

[Double Double Whammy]

indie-rock

Emily Sprague, titolare del progetto, dice del disco:

È una consegna delicata di qualcosa che è davvero caotico, confuso e sfaccettato. Ha questo technicolor che si ispira al nostro mondo e anche elementi di fantasia che possiamo usare per sfuggire al nostro mondo.

MERZBOW – “Hatonal”

[Blod / Industrial Complexx]

electronic-drone

Nessuno sente la fratture del suono come Masami Akita, nessuno capisce il rumore meglio di Merzbow. Questo artista giapponese è da più di quarant’anni il massimo esponente di uno stile che è stato catalogato e denominato con la parola forse più descrittiva della musica moderna. Il rumore può avere connotazioni molto diverse, ma quando trasferiamo questo termine al piacere e al divertimento che un brano musicale genera nell’ascoltatore, quando trattiamo la non-musica come musica, capiamo che le espressioni sonore possono essere infinite, e che il rumore è uno strumento sonoro con la stessa funzionalità ricreativa di qualsiasi altro genere musicale.

ELTON JOHN & BRANDI CARLILE – “Who Believes in Angels?”

[Universal]

pop

Scritto e registrato in 20 giorni, “Who Believes In Angels?” è uno album collaborativo tra Elton John e Brandi Carlile. L’album mescola canzoni guidate da Elton e canzoni guidate da Brandi, con il collaboratore di lunga data Bernie Taupin e Brandi che contribuiscono entrambi ai testi, e il produttore e co-autore Andrew Watt che funge da produttore, mediatore e tramite creativo. I due sono affiancati da una band di musicisti di livello mondiale composta da Chad Smith, Pino Palladino e Josh Klinghoffer.

DJO – “The Crux”

[AWAL]

indie-pop

Djo – il progetto musicale dell’attore/produttore/cantautore Joe Keery, noto per le sue importanti partecipazioni in “Stranger Things” e “Fargo” – annuncia l’attesissimo nuovo album “The Crux”. Il disco è stato co-prodotto da Keery e dal suo collaboratore di lunga data Adam Thein. È un album di impeccabile maestria. A differenza degli album precedenti di Keery – registrazioni in camera da letto incentrate sui sintetizzatori – “The Crux” mette in risalto chitarre lussureggianti e una strumentazione che ricorda il pop della fine degli anni ’60 e ’70. È un album su perdita e struggimento, ma anche pieno di spirito e gratitudine.

BABE RAINBOW – “Slipper imp and shakaerator”

[p(doom) Records]

psichedelia

11 tracce che fondono riff lisergici, corse synth-funk anni ’80 e giochi di parole a bizzeffe.

2HOLISS – “Star”

[Interscope]

electro-pop

Tra electro-pop e rap, con un seguito sempre più crescente. Un quarto album che ha dalla sua una produzione impeccabile e un mood giocoso.

RACHEL CHINOURIRI – “Little House EP”

[Parlophone]

indie-pop

La stessa Rachel Chinouriri spiega…