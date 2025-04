Credit: Bandcamp

Dopo aver scritto oltre 200 canzoni negli ultimi sei anni, The Reds, Pinks and Purples pubblicheranno, in luglio, una raccolta di canzoni in formato fisico: “The Past Is A Garden I Never Fed” racchiude dei brani passati di The Reds, Pinks and Purples, potremmo definirlo una specie di best of di Glenn Donaldson in vinile o, se volete, un piccolo punto della situazione con ottimo materiale d’archivio.

Con una colonna sonora che oscilla tra il mood dei Television Personalities e spunti “byrdsiani”, alla retorica in stile Jarvis Cocker passando dallo splendore fuzz degli Husker Du alla maestosità dei The Chameleons, senza dimenticare la lezione dei Guided By Voices e la magia dei Go-Betweens, il disco non può che essere un ascolto molto stimolante.

La cosa però che ci preme segnalare, oltre all’arrivo di questa compilation, è che Glenn si è unito alla stimata Fire Records, già casa discografica di eroi come The Bevis Frond, The Lemonheads e The Chills: la band è finalmente approdata a un luogo perfetto, un luogo in cui la sua musica si può veramente sentire “a casa”.

Il debutto con Fire Records dei The Reds, Pinks and Purples è atteso alla fine del 2025.

“Fire ha uno dei cataloghi più iconici della musica indie, sono onorato di lavorare con loro. Considero The Chills, Television Personalities, The Lemonheads, Spacemen 3 e altre band come realmente formative“, parola di Glenn Donaldson. Il conto alla rovescia per il nuovo album targato Fire Records è iniziato.