credit: press

“Non Ti Piace” è il nuovo singolo degli A Morte L’Amore, power trio in bilico tra alt-rock e disco-punk tornato sulle scene a 6 anni dall’ultima fatica discografica “Non Solo Moda”.



Si tratta della prima anticipazione dal nuovo album della band di Taranto, “Caricatore”, in uscita nel 2025 per le label punto di riferimento per la musica indipendente in Puglia Kallax Records e Dischi Uappissimi alle quali si è affiancata la neonata Mosho Dischi.



A Morte l’Amore è bivalenza, uno slogan cruento ed al contempo un romantico auspicio: lunga vita all’amore, ma a morte l’abuso del termine che se ne fa. Chitarre come lame affilate, tamburi percossi da martelli di pesante metallo e latrati di cani rabbiosi.

Registrato e prodotto al Chidro Studio, “Non Ti Piace” è una dichiarazione di intenti: metterti all’angolo, suonarti addosso con violenza e dirti quello che non ti piace.

Il taglio è davvero crudo e incalzante, roba pulsante e incendiaria, che potrebbe benissimo stare nella colonna sonora de “I Guerrieri della Notte” per come si pone in modo diretto e sfacciato.

A noi piace!

