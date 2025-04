I dischi delle CocoRosie raccontano una realtà che viene trasformata, reinterpretata, decostruita in universi alternativi dove il pop non è solo pop, l’elettronica diventa pura immaginazione con largo uso di strumenti giocattolo che riportano all’infanzia delle sorelle Casady, veterane sopravvissute a tante battaglie.

Credit: Ginger Dunnill

Emozioni senza filtri, matrimoni rabbiosamente falliti, legami familiari disfunzionali rappresentano il fulcro dell’ottavo album “Little Death Wishes” che vede la partecipazione di Gael Rakotondrabe al piano, Greg Saunier dei Deerhoof alle percussioni e di Chance The Rapper ma si basa in larga parte sul rapporto fatto di ordine e caos tra Sierra (che ha scritto buona parte dei testi) e Bianca.

Creativo nei suoni, melodico in diversi momenti con un uso sempre ingegnoso dell’elettronica già a partire dal singolo “Cut Stitch Scar” si concede frequenti incursioni nell’ hip hop con “Paper Boat” e “Girl In Town”. Non mancano brani dall’arrangiamento più lineare come la sofferta “It Ain’t Easy” ben bilanciati dall’animosità di tastiere e drum machine in “Nothing But Garbage”.

Molti i riferimenti al passato soprattutto nella prima traccia “Wait For Me”, in “Yesterday” o in “Least I Have You” che rivela la profondità del rapporto tra sorelle, incisive in brani brevissimi come “Luckless” e “No Need For Money” ispirato dal soul anni settanta o più ritmati e dinamici come “Pushing Daisies”.

Suggestivo il finale affidato a “Unbroken” intensa ballata che suona come un appello accorato alla forza e resilienza femminile in un disco che conferma la modernità delle Casady. “Little Death Wishes” è un viaggio nel loro mondo circense, vivido e teatrale che lascia ancora una volta rapiti e incantati, oltre che un bel modo di festeggiare vent’anni di carriera discografica.