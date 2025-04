Credit: Eric de Redelijkheid from Utrecht, Netherlands, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Chi segue le pagine del nostro sito e soprattutto il sottoscritto l’avrà capito che adoro la “poliziotta”, la considero di livello superiore, un’artista immensa insomma. Vista altre volte in diverse location, non potevo mancare di certo alla prima delle due date nostrane che peraltro segna l’inizio del tour mondiale della polistrumentista di Biddeford a supporto dello splendido “Lemons, Limes & Orchids” del 2024.

La venue scelta per la tappa romana di Joan As Police Woman è il circolo Arci dell’Angelo Mai sullo sfondo delle Terme di Caracalla che segna un sold out già da tempo. Il coinvolgimento dei presenti è totale sin dalle prime note di “With Hope in My Breath” che inaugura l’ingresso on stage dell’artista statunitense alle 22.10 circa.

Vestita di total white, come sempre elegante e magnetica, nel corso della serata Joan proporrà, come da copione, molti brani della sua ultima fatica rivisitati in versione “one woman band”. E si, perché la Wasser ha deciso di dedicarsi completamente ai propri fan donando la propria musica in versione da camera, intima, scelta che non stupisce in realtà considerata la bravura dell’artista in questione.

E quindi, con un palco allestito in modo minimal, Joan passa dal pianoforte, dove ripercorre la maggior parte del suo repertorio scelto per la serata, alla chitarra con la quale si cimenta con alcuni dei suoi successi come “Tell Me” e “The Magic”, che chiude per pochi minuti il live prima dell’encore, alle 23.35 ca., con “Real Life e “The Ride”, entrambi brani meravigliosi dal suo debutto.

La serata è stata piacevole e avvolgente che ha visto Joan senz’altro emozionata per il calore ricevuto ma perfettamente a suo agio tanto che dopo il live si concede ai presenti in autografi nel piccolo banchetto allestito per il merchandising.

Alla prossima Joan, grazie come sempre!