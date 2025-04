credit: Joe Dilworth

Gli Stereolab annunciano il nuovo album, “Instant Holograms On Metal Film“, in uscita il 23 maggio 2025 sull’etichetta della band Duophonic UHF Disks e Warp Records. Il loro primo album in quindici anni con tredici canzoni scritte da Laetitia Sadier e Tim Gane; eseguite da Laetitia, Tim, Andy Ramsay, Joe Watson e Xavi Muñoz, che compongono l’attuale formazione del gruppo dal vivo.

Nell’album sono presenti i contributi di Cooper Crain e Rob Frye (Bitchin Bajas), Ben LaMar Gay (International Anthem), Ric Elsworth, Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter), Marie Merlet e Molly Hansen Read.

Il primo singolo,“Aerial Troubles”, è fuori ora con un video diretto da Laurent Askienazy:



Nel 2019 la band ha pubblicato edizioni ampliate e rimasterizzate dei sette album in studio, in concomitanza con la prima esibizione dal vivo dopo nove anni. Da allora hanno continuato a fare tour sporadici e incrementato il loro catalogo con le compilation “Electrically Possessed [Switched On Vol 4]” nel 2021 e “Pulse Of The Early Brain [Switched On Vol 5]” nel 2022.

Gli Stereolab saranno in Italia, in luglio, per due date:

10 giugno – Ferrara Sotto le Stelle [Cortile del Castello] – Ferrara

11 luglio – Siren Festival – Cagliari