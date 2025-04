Vent’anni di carriera non si celebrano con un best of patinato, non se ti chiami Red Fang. Piuttosto, si fruga nei cassetti, si soffia via la polvere e si mette insieme un collage di rarità, demo e b-side: il risultato è “Deep Cuts”, un viaggio nell’anima più grezza e disordinata della band di Portland. Un’antologia che pesca a piene mani dalla loro intera produzione, senza la pretesa di raccontare una storia lineare ma piuttosto di offrire uno sguardo trasversale su quel mix di stoner, sludge e hard rock che ha reso il loro nome una certezza nel panorama heavy contemporaneo.

Credit: Bandcamp

L’impronta sonora è la solita: riff mastodontici, groove sabbathiani e quell’alternanza tra ferocia e melodia che da sempre caratterizza il sound della band. C’è il peso schiacciante di “Antidote”, le pulsioni oscure di “Black Hole”, gli incubi industrial di “Ice Ice Baby”. Ma “Deep Cuts” non è un disco che punta a impressionare; è piuttosto una capsula del tempo, un taccuino di appunti più o meno definiti, una raccolta di esperimenti, brani strumentali, ripensamenti e deviazioni, in cui emergono anche elementi meno usuali per la band. Tra i momenti più interessanti spiccano le cover, che aggiungono sfumature inaspettate: “Over The Edge” dei Wipers porta il loro stoner in territori punk, “Listen To The Sirens” dei Tubeway Army accarezza la new wave, mentre “Through” dei No Talent e “Suicide” dei Dust si incastrano perfettamente nel muro di suono tipico del gruppo americano.

C’è anche spazio per divagazioni più bizzarre: alcuni pezzi registrati in pandemia hanno una spontaneità quasi casalinga, mentre le versioni demo – su tutte quella di “Wires” – offrono una prospettiva più scarna e viscerale sui brani. La raccolta, però, soffre di una certa frammentarietà: se l’intento era quello di celebrare la loro storia con un’immersione nelle profondità della loro discografia, il rischio è quello di perdersi in un mare di materiale che, per quanto interessante, non aggiunge nulla di essenziale al canone Red Fang. In definitiva, “Deep Cuts” è un’uscita che farà felici i fan più devoti, quelli che vogliono scavare fino in fondo nella discografia della band. Per gli altri, probabilmente, rimarrà un ascolto da una botta e via, un piccolo diversivo in attesa del prossimo vero album.