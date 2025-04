Una carrambata. Il più grande ritorno dai tempi di Lazzaro. Tredici canzoni nuove di zecca. Sì, dai, il nuovo album de I Cani (progetto genial-musicale del buon Niccolò Contessa) era atteso, attesissimo da tempo immemore. Quasi più della reunion degli Oasis e del primo Australian Open di Sinner. Già, perché l’ultima fatica in studio partorita dal Nostro (“Aurora”), infatti, era datata Gennaio 2016 e conteneva, al suo interno, uno dei brani più belli e sottovalutati della cosiddetta scena indie-pop italiana (scena rivoluzionata dal sorprendente album d’esordio de I Cani) degli ultimi vent’anni (“Il Posto Più Freddo”). “Post Mortem” – il nuovo album de I Cani – (Sì, leggete bene, è tutto vero) è stato pubblicato stamane, a sorpresa, come solo Beyoncè e Liberato. Il disco in questione, distribuito da 42 Records, è stato suonato e prodotto dall’artista romano insieme ad Andrea Suriani (che si è anche occupato di mix e master).

Credit: Niccolò Contessa

Provando a tagliare subito la testa al toro, potremmo affermare che, musicalmente, si tratta dell’album che vi sareste aspettati da I Cani nel bel mezzo di questi anni Venti. “Io”, il brano a cui è affidato il compito di aprire le danze, è una sorta di ouverture riepilogativa quasi sussurrata, dove Niccolò mette in evidenza tutta una serie di personaggi incontrati (davvero?) lungo il proprio percorso. “Buco Nero”, invece, si muove su delle coordinate post-punk (no, non è una citazione voluta) che richiamano all’indie-rock più incisivo e internazionale. E se “Colpo Di Tosse” è una sorta di divertissement-R&B d’alta scuola, “Davos” rappresenta – senza dubbio alcuno – uno dei pezzi più epici dell’opera. Non fosse altro che per quel ritmo (quasi Depeche Mode 90’s) che ti entra nella testa come un romanzo di Chuck Palahniuk. Ecco, volendo trovare una definizione affrettata, ma piuttosto calzante, “Post Mortem” è un po’ il “Fight Club” de I Cani. Un disco inaspettato (seppur agognato), cinematografico, visionario. E incentrato sulla lotta. Contro le brutture della società odierna, certo. Ma anche e soprattutto contro noi stessi e le nostre insicurezze più profonde.

E allora tanto vale perdersi nell’orecchiabilità danzereccia di “f.c.f.t.” (Farecomefannotutti), sublime inno indie dal beat contagioso e – solo apparentemente – scanzonato, o nella solennità crepuscolare della brevissima (e strumentale) title-track. In “Felice” e “Madre”, traccia numero 8 e traccia numero 10 del lotto, emerge la vena più cantautorale di Niccolò, in cui delle rime taglienti e a loro modo poetiche, s’incrociano con un sound decisamente old-school, e anche per questo maledettamente pertinente con quello che è il mood atavico del quarto lavoro in studio della band/non-band capitolina. Tra le pieghe entusiasmanti di “Post Mortem” c’è spazio pure per una spruzzatina di elettronica, che riesce a rivestire dei brani – già abilmente strutturati – come “Nella Parte Del Mondo In Cui Sono Nato” e la splendida “Buio” con delle cornici ancor più glitterate (senza deturparne, però, l’urgenza compositiva).

“Un’Altra Onda” va a concludere in maniera più che dignitosa un disco che si lascia ascoltare con estrema piacevolezza e che conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, tutto il talento di un artista da preservare come un fumetto di Andrea Pazienza. Per chi scrive, infatti, “Post Mortem” è un album che issa le proprie vele ben al di là degli oceani standardizzati della sufficienza. Va ascoltato, però, con estrema attenzione. Anche perché, dopo una lunga ed infinita attesa di quasi dieci anni, va assaporato in ogni sua piccola sfumatura. In soldoni, l’it-pop ha ritrovato uno dei suoi esponenti più nobili. Sembra quasi pleonastico affermarlo, ma c’è vita nel post-mortem de I Cani. Riaffacciarsi improvvisamente da una finestra del passato per abbracciare il futuro.

Niccolò Contessa è vivo e lotta (nel suo “Fight Club” musicale) insieme a noi.