credit Eitan Miskevich

I Cypress Hill hanno presentato “I Ain’t Goin Out Like That (Live at the Royal Albert Hall)”, il secondo brano pubblicato in anteprima, tratto dall’attesissimo album dal vivo “Black Sunday Live alla Royal Albert Hall”. Un concerto che immortala l’ormai leggendaria collaborazione delle icone dell’hip hop con la London Symphony Orchestra; sarà pubblicato il 6 giugno 2025 per Mercury Studios.

“Cypress Hill & the London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at the Royal Albert Hall” sarà pubblicato in diversi formati digitali e fisici, tra cui DVD+2CD, Blu-ray+2CD, 2CD in edizione limitata, doppio Vinile nero e doppio Vinile colorato Half-Speed ??Mastered da 180 g, Half-Speed ??Mastered. I fan che guarderanno il film del concerto in Blu-ray, grazie al Dolby Atmos potranno vivere un’incredibile esperienza sonora che consentirà loro di sentirsi come all’interno della Royal Albert Hall.

“Cypress Hill & London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at Royal Albert Hall” regalerà al pubblico l’inedito incontro tra l’album-capolavoro del trio datato 1993 e uno degli ensemble orchestrali più rinomati al mondo. Uno spettacolo a cui hanno potuto assistere prima d’ora solo i fan dei Cypress che il 10 luglio 2024 hanno gremito la Royal Albert Hall, ma che arriverà a tutto il pubblico grazie all’album live, disponibile sia in formato audio sia video: un’esperienza audiovisiva indimenticabile che ha già suscitato critiche entusiastiche da parte della stampa.