Credit: BBC, Public domain, via Wikimedia Commons

Temi centrali nelle opere di George Orwell – “1984″ e “La Fattoria degli Animali” – sono la libertà e il controllo. L’autore inglese sfida, infatti, quelle che sono le norme sociali e politiche della società Occidentale e lo fa con narrazioni che hanno un potente e significativo impatto sulla cultura popolare, così da spingere le persone comuni a riflettere su queste importanti questioni, anche grazie a un efficace utilizzo dell’ironia e della satira, nascondendo, dietro un approccio apparentemente giocoso, tematiche che, invece, sono assolutamente serie e fondamentali per la nostra sopravvivenza su questo pianeta.

Un approccio di questo tipo lo troviamo anche nei Beatles, soprattutto nei loro lavori più maturi: in “Revolution” è forte il desiderio di cambiamento e la critica alle autorità, così come l’album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, nel suo complesso, è un viaggio sonoro che sfida le convenzioni vigenti. Un album iconico, del 1967, che incastona, nelle sue canzoni, le innovazioni culturali dell’epoca, celebrando l’individualità e l’espressione personale e mettendo in guardia gli ascoltatori, così come Orwell lo faceva con i suoi lettori, da tutte quelle forze dispotiche che cercano di controllare e di sopprimere queste libertà; inoltre, il disco prende le distanze dall’esplosione di quella massificante cultura commerciale che, attraverso il liberismo e il capitalismo sfrenato, avrebbe condotto, nei decenni successivi, alla globalizzazione.

D’altro canto, John Lennon è sempre stato un attivista, un artista impegnato che non esitava ad esprimere il suo giudizio e la sua opinione su temi politici, economici, religiosi o sociali, promuovendo ideali di giustizia, di solidarietà e di equità, che risuonano anche negli scritti orwelliani. Orwell, di fatto, criticava aspramente tutti i regimi totalitari della sua epoca, oltre che la manipolazione della verità allo scopo di giustificare le scelte e le azioni dei governi, soprattutto quando esse vanno a ledere le libertà individuali, quando vanno a creare evidenti disparità economiche e quando amplificano un clima bellicoso ed ostile di contrapposizione politica e sociale. Questioni che sono centrali nelle opere di George Orwell e che, se non verranno risolte, non porteranno mai a quel mondo migliore di pace, di uguaglianza e di amore auspicato dalla lennoniana “Imagine”, la quale, appunto, evoca un utopistico e attualmente ancora irrealizzabile mondo senza più guerre e senza più divisioni.

Il passo verso l’autoritarismo è, nei fatti, brevissimo e ci consente di approfondire il legame esistente tra le opere di George Orwell e i Pink Floyd. “The Wall”, concept-album del 1979, è un’analisi sonora di tematiche sociali quali l’alienazione, l’isolamento e l’oppressione e le sue atmosfere cupe richiamano il romanzo “1984″ e, in particolare, quel regime totalitario che controlla ogni aspetto della vita dei suoi cittadini, ad iniziare, ovviamente, da quando essi sono solamente dei bambini. L’iconica “Another Brick In The Wall” è, intrinsecamente, connessa a quel muro metaforico che separa la persona dalla società, così che il governo possa esercitare, con facilità, il proprio arrogante controllo e le proprie subdole manipolazioni. Pink, del resto, costruisce, parallelamente, il suo muro emotivo per separare sé stesso dal mondo esterno, è il modo per esprimere la propria disillusione, la propria disperazione e la propria avversità verso quelle pressioni che lo conducono, sempre più, alla follia e alla dipendenza di “Comfortably Numb”. Il suo isolamento esistenziale è paragonabile a quello di Winston Smith. Entrambi, infatti, sia il Pink di “The Wall”, che il Winston Smith di “1984″, perdono la propria individualità, sono costantemente sorvegliati e si sentono profondamente schiacciati da un pressante sistema di potere che annulla ogni pensiero critico. Quella che essi vivono è una vera e propria crisi di identità, un’esperienza traumatica e terribile che distrugge ogni loro sogno e ogni loro aspettativa.

Se “The Wall” si connette a “1984″, “Animals”, l’album precedente, pubblicato al culmine dell’epopea punkeggiante britannica, si connette alla celebre fattoria degli animali; entrambe le opere fanno uso degli animali come efficaci metafore per rappresentare le diverse classi sociali e i diversi comportamenti umani. I Pink Floyd si servono, infatti, dei Maiali per rappresentare i capitalisti e i potenti, dei Cani per simboleggiare i servitori e i difensori del sistema padronale di potere e delle Pecore per evocare le masse inermi, spesso passive e facilmente manipolabili. Un simbolismo che riflette, a pieno, le idee di Orwell e la sua fattoria, nella quale gli animali si ribellano ai loro oppressori, ma, alla fine, si ritrovano a sopravvivere, a essere umiliati, sfruttati, raggirati ed ammazzati da quello che è un regime altrettanto ingiusto, crudele e violento. Sia “Animals”, che “The Animal Farm”, esplorano, dunque, la corruzione del potere e la conseguente lotta per la libertà, evidenziando come le strutture e le classi sociali influenzano ovunque – anche nel superbo e saccente Occidente moderno – le scelte e i comportamenti che, a conti fatti, finiranno per consolidare e per facilitare l’affermazione di quello che è un sistema intrinsecamente iniquo ed ingiusto.

E a questo punto non possiamo fare altro che soffermarci sulle critiche politiche e sociali attuate da Roger Waters nei confronti delle democrazie occidentali, in particolare riguardo al loro sostegno al governo di Israele, che, con le sue aberranti, distruttive ed aggressive scelte, non fa altro che discriminare ed alienare, sistematicamente, il popolo palestinese. Queste politiche e questi atteggiamenti rientrano, in toto, in un’idea tossica di manipolazione dei media, di rielaborazione della verità e di controllo della conseguente disinformazione, che Roger Waters ha affrontato e continua ad affrontare anche nei suoi lavori solisti; l’album “Amused To Death”, del 1992, infatti, nelle sue riflessioni sul potere e sul controllo dispotico esercitato su tutti i mezzi di comunicazione, dà una surreale, cruda e potente consistenza musicale a quello che è “doppio pensiero” orwelliano di “1984″.