Girlpuppy c’è! Eccome se c’è.

E sta a vedere che zitta zitta piazzerà un dischetto che si troverà alto in più di una classifica di fine anno (beh, almeno nella mia, poco ma sicuro). Si perché la nostra Becca Harvey ha capito che a guardare ai ’90, se è uno sguardo fatto bene, beh, non si sbaglia e così, complice anche la produzione piuttosto “rumorosa” di Alex Farrar, ne esce un disco che non fa assolutamente mistero di ispirarsi gente come Juliana Hatfield o, perché no, Veruca Salt, senza però dimenticarsi delle attuali fanciulle che , in campo musicale, vanno per la maggiore, ovvero musiciste come Phoebe Bridgers o Snail Mail, tanto per fare due nomi che in fatto di qualità sanno il fatto loro.

Girlpuppy ci mette la giusta dose di pop, di zucchero (ma non troppo, ve lo assicuro) e leggerezza (anche qui non crediate che sia tutto “troppo easy”), sopratutto nella parte finale del disco, in cui le chitarre si fanno più acustiche o, quando sono elettriche come in “For You Two”, non si cerca quell’impatto che, invece, troviamo nella micidiale “Champ” che ci colpisce dritta come un pugno in pieno volto o nelle esplosioni sonore di “Since April”. Questo gioco accendi/spegni Girlpuppy a dire il vero lo fa con piacere e sempre con risultati egregi, basti pensare a brani come la fresca “I Just Do!” o la più intensa “In My Eyes”, un mid-tempo dai toni cupi, anche se la voce di Becca è sempre dolcissima. In parte anche la morbida “Windows” (forse il brano che preferisco) segue il canovaccio, muovendosi leggiadra per quasi tutto il brano, ma poi nel finale ecco che il suono si fa più corposo e avvolgente, con un finale praticamente di scuola dream-pop: a me, che ci crediate o meno, forse grazie a quel suono di piano, sono venuti in mente gli Scisma, come se alla voce ci fosse Sara Mazo e al piano il tocco magico di Michela Manfroi, una canzone veramente suggestiva.

Non aspettatevi un disco di pop sbarazzino e usa e getta, no, girlpuppy in questo secondo album sta ben attenta e non cadere preda della radiofonia più becera e confeziona un prodotto di assoluto livello. Brava lei e bravi quelli della Captured Tracks che hanno capito il potenziale della fanciulla.

