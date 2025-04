Diciamolo chiaro, tutti aspettavano i Black Country, New Road al varco con il primo album da studio ora che Isaac Wood non c’è più, pronti a dire che la band si era cambiata persa e che era ormai finita, nonostante l’ottimo live di inediti “Live at Bush Hall”, che qualcosa avrebbe dovuto indicare, per qualcuno erano bastati i due singoli usciti per anticipare questo lavoro per esprimere conclusioni affrettate.

credit: Eddie Whelan

Ora che lo abbiamo detto chiaro possiamo anche continuare dicendo subito che “Forever Howlong” è un grande album, non facile ne immediato, che mostra una band che è anche un collettivo (ma lo era anche prima) di abili musicisti capaci di alternarsi anche vocalmente, i brani sono cantati dalle tre ragazze che si avvicendano con sorprendente capacità.

Certo Isac Wood non c’è più, e lui era un carismatico e ottimo frontman dall’ottima capacità interpretativa, abile nel creare testi sempre interessanti e dotato di una naturale forza empatica simile a quella di Grian Chatten dei Fontaines D.C. o per volare enormemente più in alto a quella di Ian Curtis, ma la band è tutt’altro che finita, è viva e vegeta, interessante e stimolante per ascoltatori attenti e non superficiali.

Quindi evitiamo paragoni con il passato, “Ants from Up There” è uno di quei capolavori impossibili da replicare, e affrontiamo “Forever Howlong” con la giusta doverosa onestà intellettuale confessando che i primi ascolti non sono stati così facili, ho impiegato un po’ di tempo per entrare in sintonia con l’album i cui brani hanno spesso diverse letture e linee risultando essere spesso più brani nello stesso brano, qualche osannata band post punk per intenderci con le idee di questo questo album che ne faceva almeno tre.

Prendiamo per esempio “Two Horses”, inizia con una chitarra acustica dolcemente sognante e una linea melodica affasciante alla quale si uniscono altri strumenti che delicatamente fanno da sottofondo e poi improvvisamente tutto si evolve, entra nel brano altra strumentazione trasformandolo in una ensemble irresistibile tra jazz e prog, riportandoci alla “Windmill Scene” che li vedeva protagonisti insieme ai Black Midi.

Altro elemento da considerare è anche la produzione di James Ford che si fa sentire particolarmente nei primi due singoli “Besties” e “Happy Birthday”, in effetti gli unici brani che permettono un aggancio immediato con l’ascoltatore a differenza degli altri che non concedono sconti o appigli immediati.

“Forever Howlong” sostituisce quindi la parte malinconica dei primi album sostituendola con una maggiore attitudine melodica che vede al canto Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw (curano anche i testi) a cui fa da contrasto un utilizzo della strumentazione sapiente e improvvisamente complessa, il tutto viene perfettamente orchestrato riuscendo a dare all’intero album una coesione inaspettata e decisamente non scontata.

I momenti alti dell’album sono talmente tanti che risulta difficile scegliere, “From The Cold Country” (ultimo singolo), “The Big Spin” o “Socks” si muovono tra atmosfere classiche e barocche che alimentano tutto l’album, “Salem Sisters” ha una costruzione bellissima con le voci in controcanto mentre in “Mary” le tre voci si uniscono armonizzando a tre voci un brano bellissimo e intenso,

I Black Country New Road non sono più quelli di Isaac Wood ma questo non li rende meno interessanti e validi perché la band mantiene una sua originalità unica che li distingue da tutte le altre band in circolazione , “Forever Howlong” ha bisogno di molti ascolti ma poi sboccia e si mostra in tutta la sua bellezza, una rosa dai mille profumi e colori.