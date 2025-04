La “seconda” vita degli a-ha inizia qui, con questo buon disco. Dopo una lunga pausa di 7 anni (l’ultimo disco era “Memorial Beach” del 1993) la band si ripresenta ai blocchi di partenza con “minor earth major sky”, disco che risolleva le quotazioni dei nostri amati norvegesi, ricollocandoli in orbita synth-pop dopo le fughe rock del precedente (bellissimo) album.

La scrittura è fortemente nelle mani di Paul Waaktaar-Savoy, che preferisce ritmi morbidi e avvolgenti più che cercare il colpo d’effetto con qualcosa che salta subito all’occhio. Intendiamoci…alcuni brani hanno un taglio radiofonico invidiabile ed entrano facilmente in circolo, ma forse la bellezza di “minor earth major sky” è proprio quella capacità di muoversi sottopelle, facendosi amare ed apprezzare dopo più ascolti.

A mio avviso la prima parte del disco è semplicemente perfetta, poi c’è una fase di stanca nella parte centrale, superata la quale l’aereo degli a-ha, giusto per richiamare la copertina, riprende decisamente quota con una bella doppietta, per poi assestarsi su una piacevole velocità di crociera. che ci evita scossoni ma anche momenti realmente memorabili.

Se tutto il disco fosse stato come i primi 4 brani sicuramente saremmo qui a parlare del disco capolavoro degli a-ha. Gusto pop elevato, raffinatezza sopra la media, un taglio malinconico e agrodolce, Morten Harket che scivola suggestivo sulle melodie imponendo la sua voce celestiale, l’elettronica presente ma mai invasiva e poi quei ritornelli, potenziati da arrangiamenti mai troppo pesanti: mi ripeterò, ma la prime 4 canzoni di questo disco sono semplicemente perfette se amate un synth-pop non troppo carico e audace. “Velvet” per me resta realmente da lacrimoni e “Summer Moved On” ha questo ritornello con quel sound melodrammatico in crescendo che mi fa impazzire.

Poi ecco il momento super pop, con la simpatica “The Sun Never Shone That Day” che ha un ritornello super easy che entra dritto in testa, mentre il ritmo si fa più vigoroso rispetto al resto del disco. Niente di eclatante rispetto al poker precedente, sia chiaro, però piacevole. Pensavo, a suo tempo, che questo brano sarebbe stato il segnale di una parte più briosa e accattivante, invece ecco arrivare una doppietta che non entrerà nella storia della band: “To Let You Win” si trascina un po’ monocorde nel suo incedere profondo, le campane pseudo natalizie non aiutano, mentre “The Company Man” scorre realmente innocua, leggerissima e dimenticabile in tempo zero.

Toccato il punto basso con questi brani passati ecco che il terzetto riprende vigore. “Thought That It Was You” ha un gusto quasi orientaleggiante e Morten ci mette del suo a potenziare il brano con un mezzo falsetto vincente nel ritornello, mentre “I Wish I Cared” (la mano nella scrittura è di Magne Furuholmen) è forse l’unico brano che nel disco riesce tranquillamente a tenere testa ai 4 iniziali che tanto mi piacciono. Canzone dal ritmo basso, ovattato, in cui l’elettronica scarna si sublima e si esalta quando è trascinata, ancora una volta, da Morten che la potenzia in modo assoluto e rende il ritornello qualcosa di magico.

Da qui in avanti tutto è abbastanza tranquillo, sia nei ritmi che nella scrittura. Si veleggia in scioltezza ma senza vere e proprie stoccate o particolari momenti che ci possano far sobbalzare: forse resta impressa nella memoria la ballata pop “You’ll Never Get Over Me” o la chiusura intensa e ricca di pathos di “Mary Ellen Makes The Moment Count”, che parte praticamente chitarra, voce e piano, lontano dal synth-pop, prima che Morten dia il segnale che è tempo di alzare il climax e la canzone si fa più corposa, diventando una ballata dal forte impatto e dal gusto epico. Una gran bella chiusura.

Per il disco che, 25 anni fa, segnò il ritorno degli a-ha il terzetto decise quindi di ritornare su passi conosciuti, rispetto a quanto sentito nel disco precedente, ma lo fece a modo suo, in modo tutt’altro che sbarazzino, ma con sensibilità e raffinatezza. Un disco che si fa riascoltare ancora con piacere, anche al netto di qualche episodio sicuramente trascurabile.

Pubblicazione: 14 aprile 2000

Durata: 58:42

Dischi: 1

Tracce: 13

Genere: Pop

Etichetta: Warner Brothers Records

Produttore: Boogieman Herbig, Roland Spremberg

Co-produttori: a-ha, Kjetil Bjerkestrand

Tracklist:

Minor Earth, Major Sky

Little Black Heart

Velvet

Summer Moved On

The Sun Never Shone That Day

To Let You Win

The Company Man

Thought That It Was You

I Wish I Cared

Barely Hanging On

You’ll Never Get Over Me

I Won’t Forget Her

Mary Ellen Makes The Moment Count