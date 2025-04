Credit: @ifucktokyo

Oggi il quintetto irlandese Fontaines D.C. pubblica un’edizione deluxe del suo acclamato quarto album “Romance“.

Disponibile su tutti i servizi digitali via XL Recordings, “Romance” (Deluxe Edition) aggiunge tre canzoni all’album originale di 11 tracce. Oltre al recente nuovo singolo “It’s Amazing To Be Young“, l’album deluxe contiene la nuovissima canzone prodotta da James Ford “Before You I Just Forget” euna versione live di “Starburster” che la band ha unito con “In Heaven (Lady In The Radiator Song)” di David Lynch, canzone della colonna sonora originale di “Eraserhead” del 1977:

L’uscita precede una grande estate di concerti per i Fontaines D.C: oltre al tour nordamericano di 24 date che culmina con tre spettacoli sold-out all’Hammerstein Ballroom di New York dal 16 al 18 maggio, si esibiranno di fronte a 100.000 persone in quattro spettacoli all’aperto già sold-out a Londra, Manchester, Newcastle e Cardiff, compreso un evento da 45.000 posti al Finsbury Park di Londra il 5 luglio. Questi spettacoli sono l’apice di un tour con date sold-out in tutto il mondo, tra cui Europa, Asia, Australia, Sud America e Nord America, oltre a una serie di festival e tre date in Italia a Bologna, Roma e Milano.