Credit: Stefan Bollmann, Attribution, via Wikimedia Commons

Peter Hook ha dichiarato che c’è ancora “astio” nei confronti dei New Order.

Il bassista è stato un membro cofondatore dei Joy Division, che sono poi diventati New Order dopo la morte del frontman Ian Curtis. Hook ha lasciato i New Order nel 2007 a causa di attriti con i suoi compagni di band e c’è stata anche una disputa sui diritti d’autore (tutto si è concluso nel 2017 con l’accordo tra le parti).

In una nuova intervista rilasciata a The i Paper, Hook ha espresso il suo pensiero sull’attuale situazione dei New Order, che lo hanno sostituito con Tom Chapman al basso. “Non credo che siano i New Order“, ha detto.

“Non suonano affatto come loro. Li ho visti suonare canzoni di recente, e hanno abbandonato le linee di basso e suonano come una strana, pessima versione cover di un brano dei New Order. Sì l’astio è ovviamente ancora presente“.

Quando gli è stato chiesto se pensava che la rimozione delle sue parti da parte dei suoi ex compagni fosse una frecciatina nei suoi confronti, ha risposto: “Beh, pensate che renda la canzone migliore?“.

Ha poi rivelato che riceve ancora messaggi online dai fan sui New Order che gli fanno notare come ora, nella band attuale, non si senta il basso. “Ovviamente c’è un certo compiacimento in questo. Ma io ne sono molto al di sopra“.

Inoltre, Hook ha ricordato la tragica morte del suo ex compagno di band dei Joy Division, Curtis, che si tolse la vita nel 1980, a soli 23 anni.

“Non ci siamo addolorati abbastanza“, ha ricordato. “Avrei voluto che lo avessimo pianto di più. Ma ci è stato permesso di ignorarlo perché eravamo così giovani: tutto quello che abbiamo fatto è stato riunirci come gruppo in un pub e sederci lì. Poi ci siamo buttati nei New Order e abbiamo cancellato il passato. È come sbarazzarsi delle vecchie foto della tua ex ragazza: “No, non ho mai avuto niente a che fare con quella!“”.

Il decimo e ultimo album in studio dei New Order, “Music Complete” del 2015, è il primo progetto completo del gruppo a non contenere contributi di Hook. Il bassista continua a eseguire dal vivo materiale dei New Order e dei Joy Division con il progetto Peter Hook & The Light.