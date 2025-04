Credit: Press

Celeste Madden è una songwriter di stanza nel Sud di Londra: grazie alla nostra rubrica “Brand New” stiamo seguendo il suo percorso musicale già da qualche tempo e poche settimane fa la giovanissima musicista britannica ha pubblicato il suo secondo EP, “Is It Really Goodnight?“, realizzato per la sempre deliziosa Sad Club Records. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo scambiato due chiacchiere con lei via e-mail per farci raccontare qualche dettaglio in più sulla sua nuova fatica, sulle sue influenze e ovviamente sulla sua label. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Celeste, come stai? Benvenuta su Indieforbunnies.com. Il tuo secondo EP è uscito qualche giorno fa: quali sono state le prime reazioni? Sei felice di poter condividere la tua nuova musica con i tuoi fan?

Ciao Indie For Bunnies! Sto bene – mi sto riprendendo dal Record Store Day, dove ho fatto un bel set all’aperto sotto il sole, anche se mi sono un po’ scottata. Non riesco a credere che l’EP sia uscito: ci ho lavorato per così tanto tempo che quando le persone mi dicono di averlo ascoltato, penso che siano entrati nel mio computer. Però è meraviglioso poterlo finalmente condividere con tutti, mi sembra di aver accumulato queste canzoni e questi sentimenti per molto tempo e questo è un po’ un peso per il mio cuore. Le reazioni sono state fantastiche (compresa la tua bella recensione), quindi è stata un’esperienza davvero positiva.

Il tuo nuovo EP si chiama “Is It Really Goodnight?”: da dove viene il titolo? C’è un significato particolare dietro a esso?

Ho pensato al titolo mentre ero seduta sul pavimento a giocare ai videogiochi nel bel mezzo della notte, qualche anno fa; la frase mi è apparsa in mente, ma l’ho sempre collegata alla sensazione di non voler dire “è finita, la relazione è finita“, che è davvero prevalente in tutto l’EP. È piuttosto agrodolce. Di solito i titoli dei miei progetti provengono da frasi che vedo in giro: il titolo del mio primo EP era tratto da un collage di riviste che avevo fatto da adolescente, “That’s Just Extraordinary/I’m so proud of us”. Forse questo era un po’ più subliminale.

Il tuo EP di debutto, “It’s Just Extraordinary”, è stato pubblicato nel 2020: quanto sono cambiate le cose da allora? Cosa è successo in questi cinque anni? Quanto è cresciuto il tuo percorso musicale?

Non sono riuscita a riascoltare quell’EP per un po’, credo perché avevo appena 18 anni quando l’ho scritto ed ero nel bel mezzo del lockdown, mi sembra molto isolato e forse un po’ protetto. L’ho registrato, mixato e masterizzato tutto da sola, anche se ero alle prime armi con la produzione, quindi quando un progetto del genere non viene toccato da nessun altro penso che possa essere potenzialmente dannoso. Mi ci è voluto molto tempo per far entrare altre persone nel mio processo di produzione musicale. Ho molto amore per quell’EP – penso che “Virtue” sia ancora una canzone molto emozionante, considerando che l’ho scritta e registrata in circa una settimana. Da allora, però, la mia voce è cambiata molto. E sono un po’ più brava a suonare la chitarra.

Il nuovo EP riflette un periodo di perdita e di auto-riflessione: pensi che scrivere nuova musica su questo tema possa essere stato in qualche modo terapeutico per te?

Scrivere mi ha aiutato molto a superare il periodo immediatamente successivo alla fine della relazione. Ho difficoltà a comunicare il dolore agli altri – stranamente molti di questi sentimenti sono tornati a galla l’anno scorso, quando ho perso mia nonna e non potevo parlarne con i miei amici. Riuscire a creare una piccola storia dal dolore opprimente lo rende più gestibile per me.

Mentre ascoltavo “Is It Really Goodnight?”, mi ha ricordato Julien Baker (ma anche le sue compagne nelle Boygenius, Lucy Dacus e Phoebe Bridgers)? Inoltre vi ho trovato qualche aspetto sognante di SOAK. Sei d’accordo con me? Quali sono state le influenze più importanti per il tuo nuovo EP?

Adoro le Boygenius e SOAK – li ho visti tutti al Gunnersbury Park l’anno scorso, un concerto davvero commovente e memorabile. SOAK è di Derry e anche la mia famiglia, quindi mi piace consigliarla ogni volta che posso. Credo che il lirismo di Phoebe abbia influenzato enormemente la mia musica: adoro il modo in cui lei e le Boygenius riescono a creare queste istantanee intime dei momenti più ordinari della loro vita. Se riesci a trasformare qualcosa di banale in qualcosa di straordinario, per me sei incredibile. Questo EP è stato davvero ispirato da Snail Mail, Liz Phair, Big Thief… c’è un suono molto intimo, ma testuale che volevo emulare e che ho ripetuto tutto il giorno mentre lo realizzavo.

Cosa ci puoi dire della Sad Club Records? È una delle piccole etichette più belle in circolazione, secondo me, e il loro roster è davvero interessante. Come sei entrata in contatto con loro?

Sad Club Records e Tallulah sono fantastici! Non avrei avuto nulla di tutto questo senza di lei. È una vera e propria potenza e mi ritengo molto fortunato ad avere una persona così d’accordo con me nel provare qualsiasi cosa dal punto di vista creativo – so che è qualcosa che non sarei necessariamente in grado di fare altrove. Nel 2022 stavo cercando di inviare tutti i miei lavori alle etichette – grandi etichette, piccole etichette, chiunque avesse un’email online. Ascoltavo alcuni degli artisti del roster di Sad Club già da qualche anno, così ho pensato di tentare la fortuna tramite i DM di Instagram. Sono rimasto molto, molto sorpreso quando Tallulah mi ha risposto nel giro di un’ora, volendo saperne di più. Il resto è storia!

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

Grazie mille.

Oh, ok. Direi che “Fever Dream” sia la canzone perfetta per questa intervista, è sicuramente quella che si è sviluppata di più tra tutte le canzoni dell’EP. Inoltre, se siete stanchi di leggere, potete fare una pausa per scatenarvi.