Diciamolo subito. Si fa veramente una forzatura a mettere i Melys nella rubrica Brand New, ma, come dicono loro stessi, questo “secondo vento (per parafrasare il titolo, ndr) è veramente qualcosa che ha portato una positività e un benessere mai visto nel gruppo, un vero e proprio nuovo inizio“. Ecco che quindi questo nuovo album (il precedente era “Life’s too short” del 2005) può veramente essere visto come una nuova partenza e, tutto sommato, da questo punto di vita, la rubrica Brand New ha il suo senso.

Indie pop acuto e cangiante quello del gruppo gallese, che si appoggia con disinvoltura ai synth ma non dimentica per strada le chitarre, usate per lo più per potenziare i passaggi che la band crea con le tastiere.

La band, musicalmente parlando, sa tratteggiare paesaggi e atmosfere cangiati. L’inizio, tanto per capirci è con la title track che ha un tono scuro, ombroso, dolente se vogliamo, praticamente piano e voce, ma è come se questo volo che i Melys ci chiedessero di fare con loro fosse solo all’inizio, è come se ci dicessero…”aspettatevi di tutto” e così è fin dal scintillante secondo brano, “Love Yourself” in cui ecco che il gioco chitarre + synth si esprime alla grande.

Mai credere che tutto sia segnato, i ragazzi sanno stupirci: basti prendere “No More Next Time” che sembra un brano dei Rialto negli anni ’90 con la sua malinconia, ma poi ecco il finale carico e ricco di pathos ed elettricità.

Numeri pop di alta scuola arrivano con “Llawenydd”, dal ritornello ricco di passione e da “To The Ocean” che pare fatta apposta per musicare la nostra primavera.

La band sa essere minimale, senza rislutare povera, ma spesso aggiunge a ogni brano i tocchi giusti, per bilanciarsi alla perfezione: nella guerra fra oscurità e tratti più ruvidi e immediatezza pop la band trova il perfetto equilibrio e la cosa, ve lo assicuro, non è mai così facile.

“Yr Edau Frain” è dolce chiusura, un ultimo volo in uno spazio quasi dream-pop, dove planare magicamente su una melodia che potrebbe ricordare gli Air più onirici.

Insomma, bello trovare i Melys così in forma…bentornati!

Listen & Follow

Melys: Website