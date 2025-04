Trasloca in casa Carpark Records il buon Dean Wareham per un album solista che lo vede alle prese con bilanci personali, rapporti umani difficili, il passare del tempo che rende più riflessivo, quasi filosofico, l’indie rock dell’ex Galaxie 500 nei dieci brani che vanno a comporre “That’s The Price Of Loving Me”.

Credit: Laura Moreau

Torna Mark Kramer che mancava da “This Is Our Music” ultimo album dei Galaxie 500 nel 1990, ben trentaquattro anni fa. Un produttore che allora come oggi sa incoraggiare il Nostro spronandolo a suonare tutte le parti di chitarra, aggiungendo piano, organo, sintetizzatori con Anthony LaMarca dei The War On Drugs e Roger Brogan alla batteria.

Un sound malinconico quello di “You Were The Ones I Had To Betray” che tra il violoncello di Gabe Noel e una dolce psichedelia riflette sulla vita girovaga del musicista. Nostalgia evocata anche da “Dear Betty Baby” cover di Mayo Thompson, vulnerabilità è l’altro termine che viene in mente ascoltando “Mystery Guest” mentre “New World Julie” è deliziosa ballata in stile Velvet Underground.

“We’re Not Finished Yet” celebra la Gibson ES – 335 del 1968 storica chitarra di Wareham che da buon “Bourgeois Manqué ” ha scelto presto l’incertezza della musica a scapito di ben più sicuri impieghi. I momenti più a fuoco sono senza dubbio “Yesterday’s Hero”, la title track e la cover di Nico, una “Reich Der Träume” reinterpretata con melodica eleganza.

Wareham torna poi a duettare con la moglie Britta Phillips in “The Cloud Is Coming” che ricorda il loro progetto parallelo Dean & Britta. Reduce da un periodo difficile, dopo aver perso numerosi amici durante la pandemia, cerca di mettersi tutto alle spalle in un album non rivoluzionario ma maturo e consapevole.