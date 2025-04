L’ultimo album dei Cure, “Songs of a Lost World“, sta per subire un trattamento sonoro grazie ad artisti come Chino Moreno dei Deftones, Mogwai, Four Tet, Orbital, Paul Oakenfold e altri. Un album di remix intitolato “Mixes of a Lost World” arriverà infatti il 13 giugno, e le royalties andranno a beneficio dell’associazione benefica War Child UK.

“Subito dopo Natale mi sono stati inviati un paio di remix non richiesti di brani di Songs of a Lost World e mi sono piaciuti molto“, ha dichiarato Robert Smith dei Cure in un comunicato stampa. “I Cure hanno una storia variegata con tutti i tipi di musica dance, ed ero curioso di sapere come avrebbe suonato l’intero album interamente reinterpretato da altri“.

Questa curiosità si è tradotta in un favoloso viaggio attraverso tutte le 8 canzoni da parte di 24 meravigliosi artisti e remixer e va ben oltre qualsiasi cosa avrei potuto sperare. Donare le nostre royalties di registrazione del progetto a War Child contribuisce a rendere ‘Mixes of a lost world’ un’uscita ancora più speciale.



I remix di Moreno (“Warchild”), Mogwai (“Endsong”) e 65daysofstatic (“All I Ever Am”) compariranno però solo nelle edizioni deluxe 3LP o 3CD di “Mixes of a Lost World”. I remix di Four Tet (“Alone”), Paul Oakenfold (“I Can Never Say Goodbye”), Orbital (“Endsong”) e altri compaiono nelle edizioni standard da 2LP o 2CD, oltre che nelle versioni deluxe.

Il remix di Four Tet di “Alone” e il remix “cinematografico” di Oakenfold di “I Can Never Say Goodbye” possono già essere ascoltati:

Tracklist:

I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold Cinematic Remix) Endsong (Orbital Remix) Drone:nodrone (Daniel Avery Remix) All I Ever Am (Meera Remix) A Fragile Thing (âme Remix) And Nothing is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix) Warsong (Daybreakers Remix) Alone (Four Tet Remix)

CD2

I Can Never Say Goodbye (Mental Overdrive Remix) And Nothing is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix) A Fragile Thing (Sally C Remix) Endsong (Gregor Tresher Remix) Warsong (Omid 16b Remix) Drone:nodrone (Anja Schneider Remix) Alone (Shanti Celeste ‘february Blues’ Remix) All I Ever Am (Mura Masa Remix)

CD3