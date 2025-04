“Blood On The Silver Screen”, nuova fatica discografica di Sasami, è un’opera alt-pop che si muove su delle coordinate decisamente gustose. “I’ll Be Gone”, per esempio, è un pezzone dalle chiare sfumature elettroniche che mette in evidenza – come meglio non si potrebbe – tutto il talento compositivo della musicista americana, mentre “Just Be Friends” si affaccia dalle parti di “una certa” Taylor Swift, attraverso uno dei refrain più incisivi (e smaccatamente pop) dell’album.

Sì, insomma, il disco in questione è il manifesto-pop di Sasami , un’esperienza gratificante per gli ascoltatori proprio perché è stata un’esperienza gratificante anche per l’artista stessa. “La musica pop è come un carburante“, ha dichiarato in passato la cantante e icona queer (il cui nome completo è Sasami Ashworth). Del resto, stiamo parlando di una musicista di formazione classica i cui precedenti lavori includono esplorazioni sonore sperimentali del lato più oscuro della cosiddetta scena indie-rock. Nelle tredici tracce che vanno a comporre il nuovo album della Nostra, possiamo trovare temi come l’autodistruzione, l’insicurezza emotiva e il romanticismo senza speranza. Va da sé che al di sopra di tutto vi è sempre l’amore come unica via di fuga dalle brutture della società moderna. Quello per l’arte della scrittura, per esempio. In soldoni, quando Sasami canta versi glitterati come “Volevo dare il massimo con questo album“, le credi. Le credi eccome.

Per chi scrive, però, il brano che meglio rappresenta il nuovo corso dell’artista statunitense è “In Love With A Memory”, che vede il featuring di Clairo e una spruzzatina di indie-rock (quello regale, simil-Phoenix, per intenderci). Il soft-rock di “The Seed” fa calare il sipario su di un disco che si eleva oltre la sufficienza e che ci racconta di una Sasami in grande spolvero. “Blood On The Silver Screen”, in definitiva, è un album che si lascia ascoltare con estrema piacevolezza. Quello di Sasami è un indie-pop collaudato (si tratta pur sempre del terzo lavoro in studio da parte della cantante a stelle e strisce) e, per certi versi, danzereccio, che accontenterà sia i palati fini che gli ascoltatori più occasionali.

Un buon punto di (ri)partenza, non c’è che dire.