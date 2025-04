credit: Frances Carter

Il quartetto neozelandese dei The Beths, composto dalla cantante Elizabeth Stokes, dal chitarrista Jonathan Pearce, dal bassista Benjamin Sinclair e dal batterista Tristan Deck -annunciano la firma con ANTI- e pubblicano il nuovo singolo “Metal”, il primo assaggio di nuova musica della band dopo l’uscita di “Expert In A Dying Field (Deluxe)” del 2023, la versione ampliata del loro amato album del 2022.

Dopo il recente show solista di Liz Stokes, che ha registrato il tutto esaurito al Largo di Los Angeles, con ospiti speciali Courtney Barnett e Bret McKenzie (Flight of the Conchords), i Beths annunciano un tour mondiale in Nord America, Regno Unito ed Europa per il prossimo autunno. Purtroppo niente Italia.

Il singolo “Metal”, è nato da un periodo di rigorosi tour, lotte per la salute mentale e diverse diagnosi per Stokes. “Per certi versi ‘Metal’ è una canzone sull’essere vivi e sull’esistere in un corpo umano“, spiega l’artista. “È una cosa di cui sono stato molto consapevole negli ultimi anni, quando ho intrapreso quello che si potrebbe definire un “viaggio di salute”. Per alcuni anni ho avuto la sensazione che il mio corpo fosse una macchina che mi aveva portato abbastanza bene in giro fino a quel momento, ma che si stesse rompendo e su cui non avevo alcun controllo. Ho fame e curiosità di conoscere il mondo che mi circonda e di conoscere me stessa. E nonostante tutti i modi in cui il mio corpo si sente come una macchina rotta, mi meraviglio ancora della complessità di questa macchina“.

Dal punto di vista sonoro, il brano vede i Beths abbracciare pienamente il jangle rock. Stokes dice: “C’era questa propulsione nel modello acustico del demo originale. La batteria di Tristan risponde perfettamente a questa sensazione, quella di un treno sui binari. Jonathan ha potuto suonare la sua chitarra a 12 corde con tutta la brillantezza che voleva, e Ben, come al solito, non può essere contenuto nel registro basso. Credo che abbiamo ottenuto un arrangiamento che incarna l’intricata frenesia di un motore in azione“.