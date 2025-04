credit: press

La strana storia di due fratelli gemelli, uno solo dei quali si chiamava effettivamente Oscar, ha ispirato il nome degli Oscar Twins, nuova esplosiva band indie rock che fa base a Torino.



A Torino, dove l’inverno sembra durare più a lungo e le nebbie del Po si avvolgono in leggende, vivevano due ragazzi identici, dal volto pallido e gli occhi color ghiaccio. Quando apparivano, era come se scendesse sempre una coltre gelida, e non soltanto nelle notti più fredde dell’inverno. Nessuno ha mai saputo dove abitassero veramente, forse in qualche vecchio cinema abbandonato dalle parti di Porta Palazzo.



Lo stesso brivido, inquietante e misterioso, percorre la musica degli

Oscar Twins, formazione che eredita per tre quarti quella degli Yellow Traffic Light: Luca Chiorra (voce e batteria), Lorenzo

Avataneo (voce e chitarra), Federico Mariani (chitarra), a cui da qualche anno si è aggiunto il fratello di Luca, Alessandro Chiorra, al basso.



«Alla fine del vecchio progetto, una di quelle avventure piene di scelte discutibili, abbiamo continuato a suonare e a scrivere un sacco di canzoni. La nostra è una routine consolidata: durante la settimana si buttano giù idee alla chitarra, magari con un pianoforte alla mano, e il venerdì sera si porta tutto in saletta, dove arrangiamo i pezzi a otto mani. La parte più incasinata ma anche più bella della vita della band. Non abbiamo mai smesso di vederci per suonare assieme, lo facciamo dal 2009 e continueremo a farlo sempre. Con il nuovo assetto a quattro, abbiamo finalmente messo a fuoco la nostra nuova identità e possiamo dire di avere trovato il sound e le parole che avevamo sempre cercato».

La canzone con cui gli Oscar Twins si presentano al mondo è “Kiki”, un singolo che è la sintesi delle varie influenze e ambizioni della band: tra nomi classici, come Sonic Youth, Slint e Television, ma anche suggestioni più contemporanee, come Ought, Fontaines D.C. e Omni.



“Kiki” ha un tono malinconico e intimo, ma sotto cova il fuoco di una rabbia e di una lotta, prima di tutto con sé stessi. È la storia di una relazione complicata, fragile, ma in qualche modo ancora viva.



“Kiki” anticipa un album che si intitolerà semplicemente “Oscar Twins” e che uscirà il prossimo 30 maggio su We Were Never Being Boring collective.

