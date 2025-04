Non poteva esserci occasione migliore per tornare a esplorare i meandri dell’hardcore statunitense degli anni ’90 di quella offerta oggi dalla sempre encomiabile Cherry Red Records. Il cofanetto “True To The Game – The Roadrunner Years” raccoglie, accompagnato da un corposissimo booklet, i primi tre album che i Madball incisero per la Roadrunner Records: “Set It Off” (1994), “Demonstrating My Style” (1996) e “Look My Way” (1998). Tre dischi che, nel loro insieme, testimoniano una fase irripetibile della scena hardcore punk newyorchese, in un’epoca in cui il genere stava evolvendosi grazie a contaminazioni thrash metal e inflessioni hip hop, rimanendo però sempre fedele alla sua arcinota poetica urbana, battagliera e viscerale.

Quella immortalata in queste tre uscite è una stagione in cui il sound hardcore stava facendosi più muscolare e abrasivo, aprendosi a una marcata convergenza con il metal. Un percorso naturale, favorito anche da una label come la Roadrunner, all’epoca ben lontana dall’essere la multinazionale odierna, ma già capace di intuire e spingere i nuovi suoni che avrebbero dominato la fine del millennio: basti pensare ad alcuni dei nomi in catalogo (Sepultura, Type O Negative, Machine Head, Fear Factory…), tutti autori di dischi epocali che, in quegli stessi anni, stavano costruendo la grammatica del metal moderno.

Prima di entrare nei dettagli del box set, vale la pena soffermarsi sulla genesi e sul ruolo chiave dei Madball. Nati alla fine degli anni ’80 come side project degli Agnostic Front, la band vide sin da subito protagonista Freddy Cricien, fratellastro minore di Roger Miret. Cricien iniziò a fare musica a soli dodici anni: un battesimo precoce e folgorante che avrebbe segnato l’inizio di una carriera incandescente. Quando, nel 1994, i Madball firmarono per la Roadrunner, Cricien era ancora un teenager, ma la sua determinazione aiutò il gruppo a divenire in breve una delle realtà più rispettate e credibili della scena hardcore internazionale. Aiutarono, e non poco, l’attitudine militante della band e il messaggio di positività, disciplina e autoaffermazione che contraddistingue i testi dei brani.

La formazione classica dei Madball, con Freddy Cricien alla voce, Vinnie Stigma e Matt Henderson alle chitarre, Jorge “Hoya Roc” Guerra al basso e Will Shepler alla batteria, incarnava perfettamente lo spirito di una band che viveva l’hardcore come un credo, e che sin dai primi tour oltreoceano seppe imporsi con forza all’attenzione del pubblico. L’Europa, e in particolare il Regno Unito, accolsero da subito i Madball a braccia aperte, tanto da garantir loro uno zoccolo duro di spettatori fedeli già dai primissimi concerti fuori dall’America. L’uscita del videoclip di “Down By Law”, in heavy rotation su Headbanger’s Ball (storica trasmissione hard & heavy di MTV), sancì la loro definitiva consacrazione anche tra i fan del metal più aperti e meno settari, gli stessi che già seguivano con fervore Biohazard e Life Of Agony.

Il debutto “Set It Off” fu un fulmine a ciel sereno: un classico istantaneo, denso di groove, pesante come il cemento dei grattacieli della natia New York City. Ma fu con il secondo lavoro, “Demonstrating My Style”, che i Madball fecero il vero salto di qualità. Il disco del 1996 consolidò la loro posizione nell’élite della scena hardcore, portandoli a suonare da headliner nei festival di tutta Europa. Più che un semplice secondo disco, “Demonstrating My Style” divenne un vero e proprio manifesto: un album crudo, diretto, bruciante, ancora una volta intriso delle contraddizioni e delle lotte quotidiane della loro città d’origine. Il video di “Pride (Times Are Changing)” ricevette un esteso airplay su MTV, rafforzando la loro presenza mediatica e spingendoli ai vertici del movimento hardcore che, proprio grazie alla qualità dei loro sforzi, stava ritrovando il vecchio smalto.

Il 1998 segnò una svolta con l’uscita di “Look My Way”, il terzo e ultimo disco dei Madball per la Roadrunner. Qui iniziarono i primi scricchiolii nel rapporto con la label, ormai sempre più orientata verso operazioni commerciali di largo respiro (di lì a poco sarebbero arrivati i milioni grazie ai Nickelback…). L’interesse per le band underground cominciò a calare, e i Madball, pur mantenendo una coerenza invidiabile, alleggerirono appena il proprio sound, flirtando con il crossover e un’estetica vicina al rap metal. Nonostante la qualità delle canzoni non ne risentisse – “Look My Way” resta un ottimo album – la mancanza di supporto promozionale e di un video ufficiale indebolì la portata commerciale del disco, rendendo evidente la necessità di un cambio di rotta. Con il passaggio alla Epitaph, finì la prima fase della carriera della band di Freddy Cricien.

“True To The Game – The Roadrunner Years” racchiude così un periodo fondamentale per i Madball e per la storia dell’intero hardcore Made in NYC. Le quarantadue tracce incluse nel box set raccontano una band affamata, determinata, ancora oggi punto di riferimento assoluto per chiunque creda nella forza politica e spirituale della musica pesante. Un cofanetto che non è solo nostalgia, ma memoria viva, e che merita di essere riscoperto non solo dagli irriducibili del NYHC, ma da chiunque voglia capire perché quegli anni – e quei dischi – abbiano lasciato un’impronta così profonda.

Chiudo con dieci tracce che, secondo me, rappresentano al meglio l’essenza di questa trilogia roadrunneriana. Un ascolto consigliato non solo per riscoprire una band importante, ma anche per rituffarsi in un micromondo unico, troppo spesso dimenticato quando si ripensa alle tante meravigliose pagine dell’alternative rock anni ’90.

SET IT OFF

Da “Set It Off” (1994)

La canzone che apre il primo album dei Madball colpisce con la forza di un macigno lanciato dal tetto dell’Empire State Building. Diretto, aggressivo e viscerale, il brano incarna l’attitudine street e la voglia di riscatto di una generazione emarginata. Un inno alla resistenza o, se preferite, una vera e propria dichiarazione di guerra: l’hardcore non è solo musica, ma sopravvivenza urbana.

NEW YORK CITY

Da “Set It Off” (1994)

Hardcore diretto e orgoglioso per rivendicare con fierezza l’appartenenza a una città dura ma autentica. Tra rime taglienti vicine al rap e riff aggressivi di scuola crossover, il brano celebra la resilienza, il senso di comunità e la fedeltà alle proprie radici. Un tributo crudo e potente alla strada, alla famiglia, al rispetto guadagnato e alla forza di non piegarsi mai.

DOWN BY LAW

Da “Set It Off” (1994)

“Down By Law” è uno dei brani più iconici dei Madball, tra i pochi ad aver ottenuto visibilità anche su MTV. Estratto dall’album d’esordio “Set It Off”, è un pezzo diretto e alquanto accessibile, con un ritornello scandito e sorprendentemente melodico per gli standard del genere. Il testo racconta la frattura irreparabile di un tradimento all’interno della crew, dove lealtà e vendetta diventano legge. Energia brutale per riparare a un codice d’onore spezzato e a una fratellanza violata.

THE WORLD IS MINE

Da “Set It Off” (1994)

“The World Is Mine” è un’esplosione punk che corre come una scheggia impazzita nelle ferite aperte da affilatissime chitarre in palm mute. Il brano racconta la parabola brutale di un uomo nato nella violenza, cresciuto tra abusi e criminalità, che trasforma la propria rabbia in dominio e vendetta. Ogni colpo di batteria è un pugno, ogni verso un grido di rivalsa: il mondo è suo, e nessuno può portarglielo via. È un canto crudele e senza redenzione, forgiato nell’acciaio delle strade.

DEMONSTRATING MY STYLE

Da “Demonstrating My Style” (1996)

“Demonstrating My Style” apre nel migliore dei modi il secondo album dei Madball. La velocità e l’aggressività restano marchi di fabbrica della band newyorchese, ma si percepisce chiaramente una maturazione nel sound hardcore punk. Il gruppo affina la tecnica, rendendo il songwriting più strutturato ed elaborato.

PRIDE (TIMES ARE CHANGING)

Da “Demonstrating My Style” (1996)

Sicuramente uno dei brani più rappresentativi dei Madball, non a caso scelto come singolo promozionale dal quale venne tratto anche un videoclip che ricevette una discreta rotazione su MTV. Stilisticamente si discosta dalla velocità abrasiva dell’hardcore più classico, avvicinandosi invece a sonorità più pesanti e cadenzate, con una forte impronta rap metal: un groove compatto, ritmiche serrate, voce declamata con rabbia ma anche con controllo, come un manifesto per tempi difficili recitato con i pugni serrati.

TRUE TO THE GAME

Da “Demonstrating My Style” (1996)

“True To The Game”: un colpo micidiale che unisce l’aggressività dell’hardcore punk alla potenza del rap metal. Un brano che è un concentrato di rabbia pura e attitudine stradaiola con i riff, semplici ma chirurgici, a incastrarsi su un groove pesante e incalzante. La voce di Freddy Cricien si fa ringhio minaccioso, tra flow serrato e urlo militante. È una canzone cupa e devastante, un inno alla fedeltà ai propri principi, che dal vivo si trasforma in un’esplosione di pogo forsennato e dolore condiviso. Questi Madball non facevano prigionieri.

LOOK MY WAY

Da “Look My Way” (1998)

Brano d’apertura del terzo album dei Madball, “Look My Way” conferma la furia intransigente del gruppo, pur mostrando qualche leggera smussatura nei suoni. La formula non cambia: riff taglienti, ritmiche martellanti, influenze thrash e l’inconfondibile voce di Freddy Cricien, che qui sembra leggermente più controllata ma non meno rabbiosa. Il sound appare più pulito, quasi “addomesticato” rispetto alla pesantezza degli esordi, ma non per questo meno potente: niente compromessi, solo un’altra fucilata in pieno petto.

CUT OFF

Da “Look My Way” (1998)

Uno dei brani più feroci e granitici dei Madball di “Look My Way”, che si allontana dai canoni più strettamente hardcore punk per abbracciare le sonorità pesantissime tipiche del metal di scuola roadrunneriana. Il pezzo ruggisce con una potenza che ricorda da vicino quella dei Sepultura di “Roots”, con un’atmosfera plumbea che schiaccia l’ascoltatore fin dalle prime battute. Da lode il breakdown centrale: una breve ma incisiva sezione spaccaossa che sembra fatta apposta per mandare in frantumi il pit.

BEEN THERE, DONE THAT

Da “Look My Way” (1998)

L’energia viscerale del NYHC, le vibrazioni coatte del rap metal, un ritornello corale da rissa da strada. “Been There, Done That” è un brano che riflette sul passato, sugli errori commessi e sul bisogno di evolversi, con versi come Knew it all, I thought I knew it all / I was blind until I opened my eyes. Un pezzo che spinge a guardarsi indietro per trovare la forza di andare avanti. Ma a sorprendere davvero sono i momenti ai margini della traccia, in bilico tra sperimentazione e inquietudine.