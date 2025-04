Mike Peters, leader della band gallese The Alarm, è morto all’età di 66 anni.

La notizia è stata annunciata dalla pagina Instagram ufficiale dei The Alarm, che ha scritto che Peters è ora “completamente libero“. Non è stata resa nota la causa del decesso, ma Peters ha convissuto con un tumore del sangue a intermittenza per 30 anni da quando gli è stato diagnosticato per la prima volta un linfoma non-Hodgkin nel 1995. Nel 2019 gli è stato conferito il titolo di MBE (Member of the British Empire) per il suo contributo alla cura del cancro attraverso la sua fondazione Love Hope Strength.

Il 29 aprile dello scorso anno aveva annunciato la recidiva del cancro, comunicando che la sua leucemia linfatica cronica si era trasformata in un linfoma di alto grado. Poco dopo, aveva affermato che la sua leucemia aveva subito “una trasformazione improvvisa in una forma rara e aggressiva di linfoma nota come sindrome di Richter“.

Nata a Prestatyn, nel Galles del Nord, Peters formò gli Alarm nel 1981. Hanno raggiunto la Top 20 britannica nel 1983 con “Sixty Eight Guns” e venduto circa cinque milioni di dischi nel corso della loro carriera. Il loro ultimo album, “Forwards”, è uscito nel 2023.