Credit: Matt Correia

Il terzo LP di Curtis Harding, “If Words Were Flowers“, è uscito a novembre 2021, via Anti- Records, ma proprio la settimana scorsa il musicista soul del Michigan ha rivelato il suo nuovo singolo, “There She Goes“, segno che qualcosa di nuovo potrebbe essere in arrivo.

Le buone notizie per i fan dello statunitense, però, non finiscono qui perché nel mese di ottobre Curtis tornerà in Italia per tre imperdibili date: gli appuntamenti con lui sono previsti per martedì 21 al TPO di Bologna, giovedì 23 al Monk Club di Roma e venerdì 24 alla Santeria Toscana 31.

I biglietti si potranno acquistare qui a partire dalle ore 11 di venerdì 2 maggio.