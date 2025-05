credit: Wil Weiss

I Real Estate annunciano una nuova compilation, composta da rarità e b-side che abbracciano i 14 anni di lavoro della band con la Domino Recording Co. Il progetto si intitola “The Wee Small Hours: B-Sides and Other Detritus 2011 – 2025”, e uscirà domani. “È una cosa che avevamo in mente di fare da un po’ di tempo: una compilation di brani non legati ad un album con un titolo, un sottotitolo e magari un arco di anni per renderla ufficiale“, ha detto Martin Courtney a proposito della compilation. “Il titolo deriva dal testo di una canzone inedita che abbiamo registrato durante le sessioni di Atlas nel loft dei Wilco a Chicago nel 2013, che a sua volta fa riferimento a un grande disco di Frank Sinatra. Ci sembra una degna aggiunta al catalogo e speriamo che vi piaccia“.

Il primo brano della compilation risale al 2011, con una cover di “Barely Legal” dei The Strokes per un album tributo a Stereogum, e il lato b di “It’s Real” / “Blue Lebaron” 7″. Altre cover includono “Paper Dolls” (The Nerves) del 2014, “Days” (Television) del 2021 e naturalmente “Daniel” (Elton John) del 2024. La compilation include anche “In My Car”, risalente a un flexi-disc della fanzine del Record Store Day del 2012, altre b-sides tra cui le tracce del bonus 7″ Atlas del 2013 e un brano inedito intitolato “Two Part” dalle sessioni di Atlas.

Per anticipare l’imminente compilation, i Real Estate pubblicano un nuovo brano intitolato “Pink Sky”.

A proposito del brano, Courtney osserva che: “Pink Sky” era una delle canzoni che avevamo portato a Nashville per registrare il nostro album ‘Daniel‘. In qualche modo non è stata registrata, perché non era del tutto finita e non sembrava suonare bene con le altre. Circa 18 mesi dopo, quando eravamo a San Francisco per suonare all’Outside Lands, abbiamo registrato questa e una cover di “Daniel” di Elton John in poche ore al Tiny Telephone di Oakland“.

Tracklisting: