Poche notizie su questi Blofeld Sands, ma una grande stima crescente. Per ora una doppioetta di singoli che li sta portando sulla bocca di fan e addetti ai lavori.

Si è partiti un po’ di mesi fa con “People”, dal taglio incalzante e epico. Una specie di corsa a testa bassa con questo suono quasi anni ’80, pieno, carico e dal ritornello che entra subito in testa con questa parola reiterata, mentre intorno è un trionfo sonico, con un mood space rock arioso e ridondante. Ora ecco “Never Been Easy” che non perde quel piglio secco e marcato, ancora anni ’80, in bilico tra una ritmica post-punk e ancora una volta un sound che si fa pieno, tra il dream-pop e suggestioni shoegaze, quasi scintillante se, in realtà, non evocasse anche una forte malinconia.

La ripetizione di parole chiave, ancora, fa si che pure “Never Been Easy” abbia tutte le carte in regola per diventare un piccolo tormentone indie-pop.

Sono decisamente da tenere d’occhio i ragazzi…

