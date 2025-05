Tra il marzo ed il dicembre del 2005 Ryan Adams pubblica ben tre album: il primo di questi è il doppio “Cold Roses”, di gran lunga più interessante (di quell’anno e dei suoi successivi dieci).

La trilogia ha origine nel gennaio 2004, quando l’ex Whiskeytown frana rovinosamente dal palco durante il tour di” Love Is Hell”, fratturandosi un polso.

L’infortunio ha dirette conseguenze artistiche perché porta con sé un modo nuovo di approcciarsi alla sei corde e comporre; uno stile diverso e più sottile, sviluppato durante la riabilitazione e supportato dai Cardinals, una backing band arruolata per supportarlo e che con la quale Ryan Adams avrebbe poi lavorato fino al 2010.

Anticipato dal singolo “Let It Rid”e, che ad oggi resiste come la migliore cavalcata folk rock del decennio, senza troppo scomodare gli dèi e con le dovute proporzioni, “Cold Roses” è una sorta di “The Basement Tapes” degli anni zero.

Un’ora e venti di musica che scava nella tradizione country/folk/bluegrass/roots rock della nazione-continente e l’aggiorna grazie all’istinto melodico di un compositore a tratti sfacciatamente geniale, ma anche fastidiosamente prolifico.

E così, se Ryan Adams avesse condensato in un solo disco quel manipolo di composizioni che qui stanno una spanna abbondante sopra il resto (“Magnolia Mountain”, “Sweet Illusion”, “Cherry Lane”, “Easy Plateu”, “Blossom”, “Tonight”, Dance All Night”, oltre alla già menzionata “Let It Ride” e la title track) staremmo parlando di un album strepitoso, fatto di storiacce luride e disperate, earworms da fare invidia a moltissimi, chitarre che svisano di canale in canale dalla scioglievolezza slide a fervori da FM.

Invece c’è anche tutto il resto, cioè – a conti fatti – più o meno la metà delle canzoni di cui “Cold Roses” è fatto. Ma la qualità di quelle è comunque molto alta, pagano solo a caro prezzo il confronto.

Ma appunto il fascino di questo album sta anche nella sua confusione, nel suo essere – a conti fatti – una specie di lunghissima jam session: spinge ad esplorare, perché basta poco per capire che si potrebbe svoltare all’improvviso e ritrovarsi al cospetto di una melodia incredibile o di uno squisito giro di sei corde.

Tanto che “Jacksonville City Nights” e “29” (le altre due uscite del 2005) soffrono proprio della volontà del loro autore di voler mettere un punto, oltre che di intuizioni meno felici.

Da qui in poi Ryan Adams sarà capace di combinare tutto ed il contrario di tutto alimentando il dubbio di aver scambiato – tutti noi – la sua assoluta incapacità di autocritica in geniale iperattività.

Ma ecco, è impossibile ignorare quanto pubblicato nel periodo 2000 – 2005: basta soltanto considerare “Cold Roses” l’apice del genio e non l’inizio della follia.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Non Siamo di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 3 maggio 2005

Durata: 76:03

Dischi: 2

Tracce: 18

Genere: Alternative country, Country, Rock

Etichetta: Lost Highway Records

Produttore: Tom Schick

Tracklist:

Disco 1

Magnolia Mountain

Sweet Illusions

Meadowlake Street

When Will You Come Back Home

Beautiful Sorta

Now That You’re Gone

Cherry Lane

Mockingbird

How Do You Keep Love Alive

Disco 2

Easy Plateau

Let It Ride

Rosebud

Cold Roses

If I Am a Stranger

Dance All Night

Blossom

Life Is Beautiful

Friends