Jeffrey Tucholski (Running) Matt Hallaran (Glass Traps) e Maria Jenkins (Hollows) continuano il percorso come Gentle Leader XIV e dopo l’esordio “Channels” (2018) si affidano a Ryan Patterson per la produzione di “Joke In The Shadow” pubblicato da Feel It Records. Un disco spartiacque che li vede ampliare la gamma di un sound in equilibrio costante tra synth pop e post punk.

Atmosfere notturne e pericolose, echi di Bauhaus in “Serve The End”, un istinto melodico ben definito in “Fawning” e armonie raffinate come quelle di “Woman Walking” caratterizzano un album dalle sonorità ambiziosamente dark come dimostra anche la title track. Mai così vero come in “Reverser” e qui siamo in territori vicini a Siouxsie And The Banshees.

Il finale è distorto, oscuro con “Searchlight”, “Bomb Pop” e la magnetica, martellante “Consequences”. Il palco del The Batcave sarebbe stato perfetto per ospitare questa nuova veste dei Gentle Leader XIV. Gotici, intensi, appassionati sanno evocare l’estetica e la musicalità di un’epoca, gli anni ottanta, che in fondo non è mai passata.

