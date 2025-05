Jacknife Lee ha descritto il Britpop come il “Make America Great Again dei giorni nostri“, liquidandolo come “merda xenofoba” e “misogina“.

Il produttore irlandese è noto per il suo lavoro al fianco di alcuni dei più conosciuti nomi della musica come U2, R.E.M., Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers e One Direction, ma negli anni ’90 è stato il chitarrista del gruppo indie-punk di culto di Dublino Compulsion, band che, tra l’ altro, ha appena ristampato i suoi due album in studio “Comforter” (1994) e “The Future Is Medium” (1996) venerdì tramite la One Little Independent Records.

Parlando con Louder Sound in merito alle ristampe, Lee ha riflettuto sul periodo in cui la musica dei Compulsion era stata originariamente pubblicata: eravamo in pieno Britpop.



Alla domanda su cosa non apprezzasse del Britpop, Lee ha risposto: “Era uno sguardo nostalgico a un’Inghilterra più vecchia, la gente vedeva quelli come ‘giorni di gloria’ per la Gran Bretagna, rivedeva a Coppa del Mondo del 1966, i Kinks, gli Small Faces, guardandosi indietro a quando la Gran Bretagna aveva le colonie e non si lamentava“.

E il Britpop era il Make America Great Again di allora, tutta quella merda di Rule Britannia. Ero incazzato, per quella merda xenofoba del Britpop, era misogino, era la rivista Loaded, era il TFI Friday, erano solo ragazzi del cazzo che chiedevano di tirar fuori le tette. Era orribile e lo odiavamo.

Spiegando come vedeva i Compulsion come un’opposizione a tutto ciò, ha proseguito: “Eravamo un po’ di destra, con una visione molto marxista delle cose, e questo alimentava la nostra rabbia. Eravamo dei fottuti pazzi furiosi con le anfetamine, che inveivano contro il mondo. Quindi non c’era modo di unirci a nessuno di quei gruppi, perché niente di tutto ciò ci attraeva. Il nostro atteggiamento all’epoca era “Fanculo l’Inghilterra, guardiamo a Dusseldorf””.

Dopo lo scioglimento dei Compulsion nel 1997, Lee ha intrapreso una carriera discografica da solista, pubblicando il suo primo album “Muy Rico” nel 1998, seguito da “Punk Rock High Roller” nel 2001 e da un terzo album autointitolato nel 2007. Ora naturalmente è come produttore che si è pienamente affermato.

Nel fratempo I R.E.M. hanno annunciato il nuovo “EP Radio Free Europe”, in uscita in digitale e in vinile il 12 settembre. L’EP, che celebra il 75° anniversario delle stazioni radiofoniche Radio Free Europe e Radio Liberty vede i proventi delle vendite del vinile andare a beneficio delle stazioni che hanno subito il blocco dei finanziamenti da parte dell’amministrazione Trump. La prima anticipazione dell’ EP è proprio un remix del brano curato da Jacknife Lee.