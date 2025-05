I Manic Street Preachers sono attivi da metà anni ’80, hanno pubblicato quindici album e non crediamo abbiano bisogno di grosse presentazioni.

La storica band di Blackwood ha pubblicato a febbraio, via Columbia Records, un nuovo LP, “Critical Thinking” e in questo momento è in giro per il Regno Unito a presentarlo: oggi ci troviamo a Manchester per la loro secondo data all’O2 Apollo.

Proprio come la sera precedente lo show è sold-out già da tempo e l’enorme teatro è davvero gremito ed estremamente caldo, al contrario delle temperature fresche che invece si possono percepire all’esterno.

Il loro nuovo full-length, come sottolineava in fase di recensione anche il collega Francesco De Salvin, non è per nulla male e u suoi brani sono lì per dimostrarcelo anche in questa versione live già a partire da “Decline & Fall”, che apre la serata: non c’è solo epicità in questo brano, ma le belle melodie create da piano e chitarre ci regalano toni puliti e magari più poppy rispetto a quanto ci avevano abituato in passato i Manics, ma sono assolutamente convincenti, così come il deciso coro, mentre non manca mai l’intensità, sostenuta da un pubblico molto vicino alla band gallese.

Ovviamente nella lunghissima setlist di stasera c’è spazio anche per tanti pezzi vecchi a cominciare da “La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)”, pura poesia: James Dean inizia acappella, lasciando poi spazio direttamente alle voci dei fan, mentre quel piccolo genio che di nome fa Sean Moore, mostra quanto siano importante la sua classe e la sua verve dietro al drumkit per l’economia sonora del gruppo di Blackwood.

La crescita del concerto è continua – basta che arrivi un altro inno come “Australia” per elevarci verso vette irraggiungibili, mentre il supporto dei fan si fa sempre più rovente.

La recente “Hiding In Plain Sight” aggiunge qualche elemento più pop alla serata, mente “You Stole The Sun From My Heart” è una botta di adrenalina pura che arriva dritta al cuore di ognuno dei presenti stasera qui all’Apollo Theatre: non sono solo le rumorose chitarre a colpire duro o la perfezione melodica di questo storico pezzo, ma lo è ancora di più la passione nella voce di Bradfield.

Dopo un paio di pezzi eseguiti solo da loro tre senza la backing band, ecco arrivare quei riff inconfondibili e così famigliari di “Motorcycle Emptiness”, così vitali ancora dopo oltre trenta anni: un inno che durerà per sempre ed è una gioia incredibile poterlo riascoltare ancora una volta dal vivo.

“Critical Thinking”, title-track del loro ultimo lavoro, vede invece il bassista Nick Wire ai main vocals: il musicista gallese legge il testo in uno spoken word duro, sporco e piuttosto incazzato, portando un tono inaspettato, ma assolutamente gradito alla serata.

Poco dopo ecco “A Design For Life”, che James Dean dedica a Mike Peters dei gallesi The Alarm, morto proprio pochi giorni fa: non possiamo che godere delle splendide melodie che la band di Blackwood sa dipingere con grandissima classe, lasciandoci poi trascinare, come tutti i presenti, da quel coro che è magia totale.

Dopo un momento acustico che vede protagonista il solo Bradfield alla chitarra – forse la parte meno riuscita della serata a nostro avviso – ecco “Dear Stephen”, altro estratto da “Critical Thinking”: anche qui le melodie pulite e cristalline ci portano verso territori più poppy rispetto al passato, leggeri e riflessivi, ma assolutamente piacevoli.

C’è poi spazio per la sempre fantastica “Your Love Alone Is Not Enough”, che porta l’ennesimo coro da parte del pubblico mancuniano, prima dell’incredibile doppietta finale composta da “You Love Us” (al debutto in questo tour), dedicata al sempre compianto Richey Edwards, e incredibilmente energica e vitale come lo era negli anni ’90 quando è uscita, e dall’immancabile “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, ennesimo inno e poesia perfetta uscita dalla penna di quel genio che si chiama Nicky Wire.

Mancano pochi minuti alle dieci e mezza e torniamo al freddo di questa serata dell’Inghilterra nord-occidentale consapevoli di aver assistito a un altro grandissimo concerto di una band che ha scritto, sta scrivendo e scriverà ancora tante pagine importanti del rock made in Galles.