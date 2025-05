Primo album dopo più di dieci anni per Billy Idol che, abbandonato il formato EP adottato per le più recenti fatiche “The Roadside” e “The Cage”, torna a un vero e proprio full-length con “Dream Into It”. Un disco piuttosto breve ma coeso, intriso di nostalgia per il sound classico del biondo cantante inglese, senza però mai indulgere troppo nei bei vecchi tempi andati di “White Wedding” e “Eyes Without A Face”.

Non manca, tuttavia, quel tradizionale auto-citazionismo che ormai sembra aver contagiato molte vecchie glorie del rock: in “Still Dancing”, tanto per fare un esempio, Idol cita “Dancing With Myself” nel titolo e rievoca l’intera “Rebel Yell” nello stile musicale. Le cose funzionano meglio quando vengono evocati altri artisti, come avviene nella title track – una buona ballad soft rock, curiosamente scelta come apertura del disco – nella quale vengono omaggiati i Suicide di “Dream Baby Dream”.

L’album è costruito per soddisfare i palati dei fan del Billy Idol anni ’80, senza però pigiare il piede sull’acceleratore della retromania. Un aspetto senza dubbio positivo, che consente a “Dream Into It” di presentarsi come un lavoro pienamente spendibile nel mercato contemporaneo.

Quasi nessun brano, tuttavia, riesce davvero a lasciare il segno, e l’album scorre via senza regalare particolari scossoni, all’insegna di un pop rock in bilico tra le modernità del radio-friendly più sintetico e le antiche fascinazioni punk, hard e new wave. Steve Stevens si conferma un grandissimo chitarrista, affiancato questa volta da session men di grande peso come Josh Freese alla batteria e Chris Chaney al basso. Più in generale, sono gli ospiti di lusso a rappresentare l’elemento in più di “Dream Into It”.

Peccato che nessuno di loro riesca davvero a risollevare le sorti di canzoni non particolarmente degne di nota: dimenticabile, ad esempio, la performance di Avril Lavigne nel pop punk annacquato di “77″, mentre funzionano meglio Joan Jett in “Wildside” e Alison Mosshart in “John Wayne” (scritta insieme a Derek Sherinian, ex tastierista dei Dream Theater).

Nel complesso, “Dream Into It” è un album da sufficienza piena: anche limitandosi a un compitino non ispirato, Billy Idol riesce comunque a regalare qualche sprazzo di piacere pop rock. Meglio di niente!