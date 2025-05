E’ difficile mantenere un rapporto che non sia di odi et… indifferenza con gli Stereophonics. La formazione gallese, infatti, è una di quelle band che, spesso (molto spesso), si limitano a fare il loro, senza andare mai oltre i confini di un pop-rock (sin troppo) edulcorato. E il nuovo album dei Nostri, a dispetto di un titolo che è più lungo del roster dei Lakers – “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait” – non fa certo eccezione. Insomma, senza girarci troppo intorno: ci troviamo al cospetto della solita melassa cosmica che parte dagli ultimi lavori dei Coldplay (leggasi “Moon Music”) e arriva fino ai Keane di “Spiralling”. Zucchero filato e melodie trite e ritrite. Nulla di nuovo all’orizzonte.

Credit: Press

Sono otto i brani che vanno a comporre la tracklist del disco in questione. “Seems Like You Don’t Know Me” potrebbe vincere a mani basse la gara del pezzo più riuscito, grazie ad un giro di basso piuttosto granitico e ad un ritornello che si lascia ascoltare con discreta piacevolezza. Volendo, anche “Colours Of October” potrebbe distinguersi rispetto agli altri brani. Non foss’altro che per quell’incedere quasi cinematografico (pur se abbastanza telefonato). Epperò, la palpebra inizia già a calare quando scorrono le note di “Mary Is Singer” e “Backroom Boys”, ovvero, due tra le canzoni più innocue degli anni Venti (no, non esageriamo). Va da sé, naturalmente, che dagli Stereophonics di Kelly Jones non ci si possa aspettare album rivoluzionari o pietre miliari del nuovo secolo, ma, a ‘sto giro, al gruppo fondato nell’oramai lontano 1992, mancano tutti quegli ingredienti che li avevano resi quantomeno sopportabili nei primi anni duemila (dei 90s – il loro apice commerciale – è inutile parlarne).

E allora cosa lascia questo “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”? Indifferenza. L’indifferenza di cui sopra. Che è anche peggio di una stroncatura. In soldoni, chi scrive non riesce a trovare un minimo barlume di speranza tra le pieghe di un disco che sembra quasi girare a vuoto. E così, “Feeling Of Falling We Crave”, oltre a rappresentare la – tutto sommato dignitosa – traccia conclusiva del tredicesimo album in studio della band britannica, assomiglia quasi a una sorta di liberazione. Piccola nota a margine: no, non troverete un 4 o un 4,5 come ‘voto’ alla nuova fatica di Kelly e soci. Da vent’anni (circa) a questa parte, infatti (e per tutte le riflessioni di cui sopra), gli Stereophonics sono da 5. “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait” è un ennesimo buco nell’acqua.