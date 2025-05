Mei Semones vive a Brooklyn (New York) e ha già all’attivo diversi EP (“Tsukino”, “Sukikirai”, “Kabutomushi”) oltre a una solida attività live a supporto di artisti come Liana Flores, Elephant Gym, Kara Jackson, Panchiko. Esperienze formative che hanno influenzato “Animaru” esordio sulla lunga distanza pubblicato da Bayonet Records e registrato agli Ashlawn Recording Company in Connecticut.

Indie pop, jazz, math rock, samba, bossa nova, arrangiamenti orchestrali e molta voglia di esprimersi nei dieci brani mixati e prodotti da Charles Dahlike. Scrive e canta in inglese e giapponese Mei Semones affrontando i temi più diversi, dalla felicità di vivere a New York in “Dumb Feeling” all’affetto per la famiglia celebrata in “Zarigani” alla passione per la musica e per l’amata chitarra protagonista in “Tora Moyo”.

Spontanea e raffinata alterna momenti più maturi (“Dangomushi”, “Norwegian Shag”, la title track) ad altri decisamente grintosi come “I Can Do What I Want” e “Rat With Wings”. Grande attenzione alle melodie, a volte minimali altre più strutturate ma sempre estremamente curate come dimostrano “Donguri” e “Sasayaku Sakebu”. Un esordio brillante e perfettamente a fuoco come non capita spesso di ascoltarne.

