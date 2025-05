Credit: Tom Beard

Baxter Dury è lieto di annunciare il suo nono album in studio “Allbarone“, che sarà pubblicato da Heavenly Recordings il 12 settembre 2025. L’album è stato prodotto da Paul Epworth (Adele, Florence & The Machine).

Era domenica 28 giugno 2024 e Baxter era appena sceso dal palco dopo un’entusiasmante esibizione sul Park Stage del festival di Glastonbury. Dopo essersi asciugato, una figura familiare gli si avvicinò nel backstage. Era Paul Epworth.

I due decidono di incontrarsi nei Church Studios di Epworth a nord di Londra alla fine di novembre, non molto tempo dopo che Baxter aveva terminato il tour del suo ultimo album. Il loro primo giorno in studio per lavorare a questo nuovo disco da solista ha aperto gli occhi a Baxter, e non solo per l’ambiente confortevole dei Church, che hanno ospitato artisti del calibro di Frank Ocean e Adele (“un posto incredibile, tutta questa frutta scintillante e il sushi del catering, mi sentivo come il tizio di Trading Places, che se lo infilava nelle maniche“).

Insieme hanno sognato il tour-de-force di nove tracce di “Allbarone”, spogliandosi di tutto e costruendo la raccolta, parole delle note stampa, più melodicamente diretta e futuristica di Baxter in intensi turni giornalieri di tre ore per tutto dicembre e gennaio.

Baxter sul brano “Allbarone” che da il titolo al disco: “Questo è il primo brano che io e Paul Epworth abbiamo realizzato e ha subito stabilito perché era una buona idea lavorare insieme. È una canzone che parla di come ci si possa sedere sotto la pioggia fuori da un All Bar One a contemplare il motivo per cui quello che è appena successo, è successo nel modo in cui è successo“.

Tracklist: