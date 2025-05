Fiona Apple è tornata con una nuova canzone intitolata “Pretrial (Let Her Go Home)” che mette in evidenza l’impatto devastante del sistema di cauzione in contanti su donne, ragazze e, in particolare, madri di colore.

Secondo un comunicato stampa, “Pretrial (Let Her Go Home)” è stata ispirata dal periodo in cui la Apple ha prestato servizio come assistente di tribunale nella contea di Prince George’s, nel Maryland. La canzone è stata prodotta da Zealous e Special Operations Studios e creata a sostegno dell’iniziativa Free Black Mamas DMV.

Come ha spiegato la Apple, “Sono stata un osservatrice del tribunale per oltre due anni. In quel periodo, ho preso appunti su migliaia di udienze per il rilascio di obbligazioni. Più e più volte ho ascoltato persone che venivano portate via e messe in prigione, solo perché non potevano permettersi di comprarsi la libertà“.



È stato particolarmente duro sentire madri e badanti che venivano allontanate dalle persone che dipendevano da loro. Negli ultimi cinque anni ho fatto volontariato con il Free Black Mamas DMV bailout e sono stata fortunata nel poter testimoniare le storie di donne che hanno lottato e conquistato la loro libertà con l’instancabile e amorevole sostegno della leadership. Spero che questa canzone, e le immagini condivise con me, possano aiutare a mostrare cosa è in gioco quando qualcuno viene tenuto in detenzione preventiva. Dedico questa canzone in amicizia e rispetto a tutti coloro che hanno sperimentato il dolore della carcerazione preventiva e alle donne della leadership del gruppo che mi hanno insegnato tanto e a cui voglio veramente bene”.

“Pretrial (Let Her Go Home)” segna la prima registrazione originale di Apple in cinque anni. All’inizio del mese la cantante ha contribuito con una cover di “Heart of Gold” di Neil Young all’album tributo “Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young Volume I”. Recentemente è anche apparsa come voce ospite nella nuova canzone dei The Waterboys “Letter from an Unknown Girlfriend”.