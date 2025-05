i Postcards sono di Beirut. Sono anche la band più longeva nel panorama alternativo libanese, si sono formati infatti nel lontano 2012.

Da allora hanno inciso 4 album, “Ripe” è la loro ultima fatica e devo ammettere che ascoltare i brani di questa band è una sorta di viaggio in un luogo distante, lontananza che non si misura in numero di chilometri ma per come il quotidiano viene vissuto: un luogo dove devi convivere con le bombe che cadono sulla tua città mentre a pochi chilometri si sta consumando un genocidio

La band si compone si Julia Sabra (voce e chitarra), Pascal Semerdjian (batteria) e Marwan Tohme (chitarra e basso), artisti che sfidando pericoli e avversità trovano il tempo, i luoghi e le opportunità per comporre e registrare piccole gemme, il tutto in presa diretta, in una camera dell’abitazione di Tohme.

Credit: Bandcamp

Con questo album i Postcards abbandonano in parte i suoni e le atmosfere sognanti che contraddistinguevano i lavori precedenti. I sintetizzatori lasciano spazio alle chitarre ed alla sezione ritmica più cruda e selvaggia.

Il disco si apre con il pezzo più immediato, quello che emotivamente ti spezza in due: un accordo sporco di chitarra, una nota prolungata che introduce una batteria che sembra intonare una melodia (ma che bravo Pascal Semerdjian, ogni brano è una lezione), la voce si Sabra, i cori malinconici “Destroy, rebuild, you know the drill. Destroy rebuild, repeat and kill” ci spingono con forza in un mondo, in una città dove sentimenti di rabbia, disapprovazione, violenza devono per forza essere contrastati con la forza e l’intraprendenza, la voglia di ricominciare sapendo che tutto potrebbe essere distrutto un’altra volta.

“Le interruzioni di corrente, le barche mortali, i temporali, i

droni che spaccano le orecchie, Il cactus che cresce nella mia gola.

Non c’è più nessun posto dove andare” sono le crude parole, pesanti come macigni di pietra, che chiudono “Dust Bunnies”, un brano che, non solo per i quattro autorevoli accordi, potremmo accostare alla più famosa “Zombie” dei Cranberries.



Le atmosfere grunge di “Poison” sono il preludio alla voce di Sabra che in “Wasteland Rose” torna tenue e sognante – non possiamo non pensare ai Cure più meditativi – e a “Nine” dal tocco dreamy mescolato al folk.

“Colorblind” ha un ritmo ballabile in forte contrasto con “Ruins”, un brano sperimentale dalle sonorità meccaniche e ipnotiche, un inno alla resistenza, autentico attaccamento alla propria terra.



Piccolo capolavoro di semplicità , leggerezza e delicatezza “Angel” trasporta l’anima di chi ascolta in una terra a noi sconosciuta dove c’è una falce pronta a prendere la tua vita ma c’è un angelo che ti aspetta. La preghiera incalzante di “Construction Site” ci accompagna alla conclusiva “Dark Blue”, altro splendido brano che come “Angel” racchiude in sé la magia.



“Ripe” è un album che insegna, che indica una via. Ci racconta la disperazione, quella vera, la rabbia che precede la rassegnazione, la consapevolezza della tragedia. Ma è anche la manifestazione del legame che ogni essere umano ha con il desiderio di continuare a vivere, apprezzando ogni singolo momento, ogni singolo respiro, ansimante, profondo o spezzato dal pianto che sia.



I Postcards sono maestri, forse inconsapevoli, di questo grande miracolo.