Una celebrazione della diversità, della complessità umana, delle radici e della vita l’album di Unwade, registrato tra il 2022 e il 2024 a New York con Sam Cohen e Jon Seale e poi in Nord Carolina con Alli Rogers. Il primo per la cantautrice nata in Nigeria e cresciuta in America dopo aver collaborato con un gran numero di artisti (i Fleet Foxes di “Shore”, Jamila Woods, Sylvan Esso) e aver aperto per i The Strokes.

Nove brani segnati da un lutto, la morte del padre ricordata in “The Place In The Sky”, momenti difficili raccontati con voce sofferta, vellutata e elegante. R & B, indie pop e afrobeat s’incontrano nel sound eclettico e imprevedibile di “Call It A Draw”, “Harmattan”, “Amenaghawon” e in canzoni intime e personali, commoventi come “Eventime”, “The Second Station” e “Lost In Translation”.

Influenze molteplici che Unwade gestisce con sicurezza da veterana nei trentatrè minuti di “Florilegium”. Un disco creativo e spontaneo, che della gentilezza sa fare forza a suon di pianoforte e percussioni, proverbi e rivelazioni. Il cambiamento non spaventa un’artista matura e interessante che sa trovare bellezza anche nel caos, nei momenti di crisi e fragilità.

Listen & Follow

Unwade: Facebook