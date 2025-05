L’ultimo viaggio dei Beatles. Un disco che (forse) ci racconta poco del campionario artistico e musicale della band più famosa di sempre, ma che mette un punto alla fantasmagorica discografia dei fab four. Sì, insomma, “Let It Be”, pubblicato l’8 maggio del 1970 (i Nostri si erano sciolti ufficialmente nell’aprile dello stesso anno), probabilmente non possiede i picchi musicali degli album pubblicati in precedenza da Lennon e soci, ma contiene al suo interno alcuni tra i brani più amati della formazione britannica. “Two Of Us”, “Across The Universe”, “Get Back”, sono solo alcune delle pietre miliari sfoderate dai quattro di Liverpool nel disco in questione. Un album che, a dire il vero, fu registrato prima di “Abbey Road” e che ebbe una gestazione decisamente travagliata – e non solo per la presenza assidua di Yoko Ono durante le registrazioni o per la dipendenza da eroina del sunnominato Lennon, ma questa è un’altra storia. –

Le canzoni, dicevamo. Sebbene sia quasi impossibile etichettare un pezzo dei Beatles come una sorta di “traccia minore”, “I Me Mine” è di gran lunga uno dei brani migliori pubblicati dal gruppo inglese. Scritta, non a caso, da quel geniaccio sottovalutato di George Harrison. Si tratta, infatti, di una canzone che si divide – in maniera sublime – tra una specie di valzer-pop sgangherato e un crescendo orchestrale decisamente esaltante. Pura sperimentazione sonora. “The Long And Winding Road”, invece, è una delle ballad più ispirate che siano state mai scritte da mister Paul McCartney, dove fiati e cori angelici danno vita a un piccolo inno poetico definito dal caro vecchio Paul come “Una canzone triste perché parla dell’irraggiungibile; della porta che non si raggiunge mai del tutto. Una strada in cui non si riesce ad arrivare mai alla fine“. E cosa dire della splendida title-track se non che si tratta di un pezzone dedicato da McCartney alla defunta madre, Mary, e che riesce a regalare intensità evocativa senza mai sfociare nel mieloso?! La verità è che ascoltando “Let It Be” – prodotto da Phil Spector – viene inevitabilmente da chiedersi cosa sarebbero potuti essere i Beatles post 1969.

Tutto e niente, forse. Basti pensare che i fan degli scarafaggi si chiedono ancora se questo sia davvero il loro ultimo album in studio o, piuttosto, una pubblicazione postuma di brani tratti da un progetto incompiuto. In ogni caso, è un’aggiunta di qualità al repertorio della band. Oggi, del resto, è facile chiedersi chi fossero i Beatles. Tuttavia, all’epoca, Lennon, McCartney, Harrison e Ringo Starr venivano considerati quasi come degli alieni, poiché precursori di mode musicali e immaginari pop non ancora esplorati a dovere. In pratica, il solito discorso sulla fama che fagocita tutto. Anche la voglia di proseguire un percorso epocale. Epperò, quando riusciamo a metter su il video del famoso live sul rooftop – tetto della sede di Apple Corps di Savile Row – e a guardare quei quattro ragazzi suonare “Get Back” come fossero a un gran ballo liceale, non possiamo fare altro che restare incantati di fronte alla magia della musica e alla spensieratezza che troppo spesso gli è stata negata.

Loro, comunque, su quel tetto ci sarebbero restati per sempre. A dispetto dei propri demoni personali e delle sanguisughe perennemente in agguato.

Pubblicazione: 8 Maggio 1970

Durata: 35:10

Dischi: 2

Tracce: 12

Genere: rock, blues

Etichetta: Apple

Produttore: Phil Spector



Tracklist: